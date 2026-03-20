Anna Wyszkoni świętowała 30-lecie kariery podczas jubileuszowego koncertu w Teatrze Roma, serwując fanom prawdziwą mieszankę emocji i muzycznych wspomnień. Na scenie nie zabrakło jej największych przebojów oraz utworów związanych z zespołem Łzy. Wieczór miał także zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji. W trakcie występu na scenie pojawił się Michał Bajor, czym wywołał ogromny entuzjazm wśród publiczności.

Michał Bajor zaskoczył Annę Wyszkoni. "Był to wieczór pełen niespodzianek"

Jak się później okazało, niespodzianka była wcześniej zaplanowana, ale utrzymana w tajemnicy przed Anną Wyszkoni i widzami. Bajor zdradził kulisy całej sytuacji w emocjonalnym wpisie. "Ania pozdrowiła ze sceny panią Irenę Santor (była również jej gościem) i mnie. Publiczność gorąco to przyjęła. Byłem wzruszony. A potem (o czym Ania nie wiedziała), umówiony z jej partnerem i managerem Maćkiem Durczakiem, wręczyłem jej na scenie kwiaty… Był to więc wieczór pełen niespodzianek" - przekazał.

"A widzowie śpiewali wiele piosenek artystki razem z nią. Serdecznie gratuluję i z radością wspominam nasz wspólny duet, który specjalnie dla nas napisali Wojciech Młynarski oraz Wojtek Borkowski i zaśpiewaliśmy tę piosenkę, m.in. na festiwalu w Sopocie" - dodał artysta.

Fani zachwyceni niespodzianką Michała Bajora. "Jesteśmy wzruszeni"

Pod wpisem piosenkarza zaroiło się od komentarzy. "Wspaniale było móc doświadczyć tego na żywo. Pięknie jest obserwować wspierających się artystów!", "Wciąż jesteśmy wzruszeni wczorajszym wieczorem, który zostanie w naszych sercach na zawsze" - pisali internauci, którzy mieli okazję obejrzeć koncert na miejscu. Na wpis Bajora odpowiedziała również sama Anna Wyszkoni. "Drogi Michale. Dziękuję za twoją obecność i za te piękne ciepłe słowa. Jestem wzruszona i z niecierpliwością czekam na nasz kolejny wspólny występ i spotkanie" - napisała wokalistka.

