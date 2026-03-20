Anna Wyszkoni świętowała 30-lecie kariery podczas jubileuszowego koncertu w Teatrze Roma, serwując fanom prawdziwą mieszankę emocji i muzycznych wspomnień. Na scenie nie zabrakło jej największych przebojów oraz utworów związanych z zespołem Łzy. Wieczór miał także zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji. W trakcie występu na scenie pojawił się Michał Bajor, czym wywołał ogromny entuzjazm wśród publiczności.
Jak się później okazało, niespodzianka była wcześniej zaplanowana, ale utrzymana w tajemnicy przed Anną Wyszkoni i widzami. Bajor zdradził kulisy całej sytuacji w emocjonalnym wpisie. "Ania pozdrowiła ze sceny panią Irenę Santor (była również jej gościem) i mnie. Publiczność gorąco to przyjęła. Byłem wzruszony. A potem (o czym Ania nie wiedziała), umówiony z jej partnerem i managerem Maćkiem Durczakiem, wręczyłem jej na scenie kwiaty… Był to więc wieczór pełen niespodzianek" - przekazał.
"A widzowie śpiewali wiele piosenek artystki razem z nią. Serdecznie gratuluję i z radością wspominam nasz wspólny duet, który specjalnie dla nas napisali Wojciech Młynarski oraz Wojtek Borkowski i zaśpiewaliśmy tę piosenkę, m.in. na festiwalu w Sopocie" - dodał artysta.
Pod wpisem piosenkarza zaroiło się od komentarzy. "Wspaniale było móc doświadczyć tego na żywo. Pięknie jest obserwować wspierających się artystów!", "Wciąż jesteśmy wzruszeni wczorajszym wieczorem, który zostanie w naszych sercach na zawsze" - pisali internauci, którzy mieli okazję obejrzeć koncert na miejscu. Na wpis Bajora odpowiedziała również sama Anna Wyszkoni. "Drogi Michale. Dziękuję za twoją obecność i za te piękne ciepłe słowa. Jestem wzruszona i z niecierpliwością czekam na nasz kolejny wspólny występ i spotkanie" - napisała wokalistka.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!