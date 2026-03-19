Kaliny Jędrusik przedstawiać nikomu nie trzeba. To jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, filmowych, piosenkarka i artystka kabaretowa, która w latach 60. podbijała scenę. Na swoim koncie miała mnóstwo ról. I choć nigdy nie założyła rodziny, to była ciocią. Teraz jej potomkini postanowiła zdobyć rozgłos i wystąpiła w "Damach i wieśniaczkach".

Uczestniczka "Dam i wieśniaczek" mieszka w pałacu. Ma kominek o wartości mieszkania

Nowy odcinek "Dam i wieśniaczek" z pewnością zaskoczy wszystkich widzów. Tym razem na ekranie zobaczą bowiem prawdziwą damę, która mieszka w pałacu. Uczestniczka zaprezentowała swoje wnętrza przed kamerami. Okazuje się, że ich powierzchnia mierzy aż 280 metrów kwadratowych.

- W pałacu, tak jak sobie wyśniłam, wymarzyłam. Nie mogłabym mieszkać w innym domu, tylko tylko w pałacu. Najlepiej bym się czuła na Wawelu w Krakowie - zażartowała już na wstępie. - Głównie Versace i oczywiście jedne z najdroższych mebli włoskich. To jest moja przepiękna komoda. Wczesny Rococo - chwaliła się, prezentując meble. Myślę, że zostanie już do końca życia, bo nawet się nie da tego wynieść. Waży około 300 kilogramów. Wartość jest około 150 tysięcy - mówiła.

Nie mniej wartościowy jest także kominek. - Kosztował moje mieszkanie, które sprzedałam właśnie w bloku. Kupiłam tylko ten kominek. I kopia tego kominka jest na Wawelu w Krakowie - chwaliła się uczestniczka.

Jej ciotką była Kalina Jędrusik. Jak sobie poradzi na wsi?

Prawdziwą ciekawostką jednak jednak to, że ciotką uczestniczki była Kalina Jędrusik. Potomkini artystki w programie "Damy i wieśniaczki" będzie mogła sprawdzić się w zupełnie nietypowych dla siebie warunkach, czyli na wsi. Jeśli jesteście ciekawi, jak sobie poradzi, to oglądajcie odcinek z jej udziałem na antenie TTV w piątek, 20 marca, o godzinie 22.00.

