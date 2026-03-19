"Milionerzy". Czym jest paltocik? Pani Katarzyna nie kryła zaskoczenia

72. odcinek "Milionerów" przyniósł duże emocje. Tym razem na fotelu zasiadła nowa uczestniczka. Katarzyna Bulczak, pochodząca ze wsi Garczegorze, jest nawigatorką oraz kapitanem marynarki wojennej w rezerwie. Jak zaczęła się jej gra w programie? W trakcie udziału w teleturnieju natrafiła na pytanie, które wymagało od niej dłuższego namysłu i dokładnego rozważenia wszystkich możliwości. Jak brzmiało?

REKLAMA

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe

W "Milionerach" nierzadko pojawiają się trudne pytania. Uczestnicy często potykają się nie na długich i skomplikowanych kwestiach, a na krótkich pytaniach o definicje. To z pewnością do takich należało. Pani Katarzyna otrzymała na pozór łatwe pytanie. Brzmiało: "Paltocik to rodzaj:". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe odpowiedzi: "A - płaszcza", "B - pistoletu", "C - altanki", "D - kapelusza". Wiecie, która z nich jest poprawna?

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Ostatecznie poprawną odpowiedzią okazała się opcja "A - płaszcza". Jest to nieco archaiczne określenie lekkiego, często dziecięcego płaszcza, będące zdrobnieniem od słowa "paltot". Wiedzieliście o tym?

"Milionerzy". Pani Elżbieta zgarnęła milion. Jak go wykorzysta?

Pani Elżbieta z Warszawy dopiero co zgarnęła milion w programie "Milionerzy". Wyszło na jaw, na co go wyda. To pewne, że chce zadbac o swoje dzieci. "Tak jak mówiłam w programie, mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. (...) Bardzo chciałabym im ułatwić start w dorosłość. W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy. Niemniej tak sobie myślę, że jeżeli im będzie trochę lżej, to bardzo mnie to ucieszy. Dlatego po prostu dołożę im się do mieszkań. Chciałabym, żeby jedno i drugie miało swój kąt, który mogłoby nazwać swoim domem" - wyznała.

