W czwartek, 19 marca, w Warszawie sklep Hdrey świętował swoje pierwsze urodziny i zrobił to na bogato, zapraszając całą plejadę gwiazd. Na czerwony dywanie (i to dosłownie!) pozowali i prezentowali swoje kreacje Doda, Joanna Opozda, Edyta Herbuś, Justyna Steczkowska czy projektant Robert Czerwik.

Doda zawsze wie, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Gwiazda postawiła na prostą sukienkę, która nadrabiała mocnym wycięciem na plecach i połyskiem, który odbijał błysk fleszy. Jej kreacja była wiązana na szyi i sięgała niemal ziemi, jedynie delikatnie odsłaniając stopy Dody w delikatnych sandałach.

Z kolei Joanna Opozda wybrała bezpieczną klasykę - miała na sobie długą, czarną suknię, która odsłaniała dekolt i ramiona, za to zasłaniała nogi oraz buty i sięgała do samej ziemi. Prosty fason pdkreślał figurę aktorki, a delikatne plisy na dole i marszczenia przy dekolcie oraz na biodrach dodawały charakteru całości.

Obok stylizacji Edyty Herbuś też nie sposób przejść obojętnie. Aktorka i tancerka zaprezentowała się bowiem w białym total looku, który składał się z sukienki mini w całości ozdbionej piórami i materiałowymi kwiatami 3d. Do tego gwiazda narzuciła na siebie oversize'ową, białą marynarkę.

Na imprezie była też obecna Justyna Steczkowska, która nie tylko zapozowała na ściance, ale i zaśpiewała na scenie. Dzieki temu zaprezentowała dwie kreacje. Na czerwonym dywanie wystąpiła w pomarańczowej sukni, która odsłaniała jej ramiona oraz dekolt i sięgała do ziemi.

