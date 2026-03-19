Andrzej Onopiuk z Plutycz zyskał popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnicy. Podlasie". To tam widzowie mogą śledzić jego codzienność na roli, która znajduje się w województwie podlaskim. Bohater show Focus TV postanowił wyjść poza telewizyjne ramy i wraz z ojcem, Gienkiem, prowadzą kanał na YouTubie, który zyskał sporą popularność. Andrzej postanowił opublikować filmik, na którym rozpakowuje paczkę z wędlinami. Sprawą od razu zainteresował się brat Andrzeja, Jarek, który domagał się kanapki. Internauci ruszyli do komentowania i wyrazili jasne zdanie.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz pokazał paczkę od widza. Jego brat szybko zareagował

Na najnowszym nagraniu, które pojawiło się na kanale Gienek i Andrzej Plutycze, możemy zobaczyć, jak młodszy z rolników rozpakowuje paczkę pełną przysmaków od widza. Niektórzy zauważyli jednak, że to prezent w ramach współpracy. W pudełku znalazły się m.in. szynka, boczek, kiełbasa czy salceson. - Najbardziej lubimy boczek, tak jak każdy rolnik i chłop. Posmarujemy masłem - stwierdził Andrzej, biorąc do ręki margarynę. Nagle do boju wkroczył jego brat. Jarek domagał się kanapek z grubymi kawałkami mięsa. Podkreślił, że jest na diecie i udało mu się już zrzucić sześć kilogramów. - Ale jak kroisz, to może na desce, a nie po stole? Stołu nie będziesz miał. Krój grubo, bo ja już głodny - pospieszał Andrzeja Jarek.

Film wywołał spore poruszenie, a internauci nie ukrywali, że są zawiedzeni tym, co wstawia na kanał Andrzej. Zarzucili mu, że nie ma pomysłu na nagrania. Niektórzy nie mogli się nadziwić, jak rolnik przygotowuje posiłek. "Jak można mylić margarynę z masłem i jeść ją z salcesonem?", "Prawie 15 minut oglądania, jak kroisz chleb? Ten kanał schodzi na psy", "Bardzo oszczędna ta paczka", "A taty nie zaprosiłeś na poczęstunek? Oj nieładnie" - czytamy w komentarzach. Inni życzyli panom po prostu smacznego.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek ujawnił prawdę. Chodzi o kobietę Andrzeja

8 marca wyemitowano 300. odcinek programu "Rolnicy. Podlasie". Gienek postanowił podzielić się na antenie ciekawym wyznaniem. Chodzi o jego syna, Andrzeja, który cały czas poszukuje tej jedynej, z którą mógłby stworzyć trwałą relację. Ojciec uchylił jednak rąbka tajemnicy. Dowiedzieliśmy się, że w życiu Andrzeja coś się zmieniło. - Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie - powiedział Gienek.

