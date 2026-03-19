12 marca w "Milionerach" padło pytanie za milion. Elżbieta Marszalec wygrała główną nagrodę. Program był nagrywany w listopadzie 2025 roku, a uczestniczka ukrywała wynik przed rodziną. "Rodzina bardzo naciskała, żeby powiedzieć, jaki wynik. A ja twardo trzymałam tajemnicę, bo chciałam, żeby oglądali odcinek z emocjami, z wypiekami na twarzy i czuli się tak, jak ja się czułam, gdy tam grałam. Wiedziały tylko te dwie moje dziewczyny: moja córka i moja siostra" - komentowała w rozmowie z "Faktem". W nowej rozmowie księgowa z Warszawy wspomniała o występie w innych teleturniejach.

"Milionerzy". Elżbieta Marszalec o udziale w teleturniejach. Musi odczekać

Przed występem w "Milionerach" Elżbieta Marszalec walczyła o nagrodę w programie "Jeden z dziesięciu". Na udział w kolejnym programie przyjdzie jej jednak poczekać. Według "Faktu" zwyciężczyni nie może pojawić się w innym teleturnieju przez około rok. Elżbieta Marszalec odniosła się do tej kwestii w rozmowie z portalem. Nie wyklucza, że w przyszłości ponownie wystąpi w telewizji. "Jeżeli będą mnie chcieli wziąć, to bardzo chętnie, natomiast jest okres karencji, a poza tym nie wiem, czy z tym wynikiem na koncie będę mile widziana w innych teleturniejach" - skomentowała zwyciężczyni "Milionerów".

"Milionerzy". Bezlitosne zasady formatu. "Regulamin castingu..."

Warto zwrócić uwagę na zasady programu "Milionerzy". Elżbieta Marszalec nie będzie mogła w przyszłości ponownie zasiąść na fotelu, o czym czytamy na stronie teleturnieju. "Uczestnik 'Milionerów' nie może wrócić do programu. Regulamin castingu nie pozwala, aby osoba, która kiedykolwiek wzięła udział w rozgrywce w polskiej wersji, zgłosiła się ponownie" - przekazano.

