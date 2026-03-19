Reklama dźwignią handlu - to stwierdzenie cały czas zdaje się aktualne. Pokazanie się na antenie telewizji nie jest jednak najtańszą formą promocji, choć z pewnością może dostarczyć wielu nowych klientów. Ci, którzy chcą reklamować się przy produkcjach Telewizji Polskiej, muszą się mieć gruby portfel. Biuro reklamy TVP ujawniło, ile trzeba zapłacić za spot przy ich najpopularniejszych serialach i programach. Najwięcej wydacie, jeśli chcecie się wypromować przy "M jak miłość".

Telewizja Polska przekazała, ile trzeba zapłacić za reklamy. Te kwoty mogą zaskoczyć

Już wiemy, ile trzeba wydać, by promować się przy produkcjach TVP. Jak przekazał portal Wirtualne Media, najwięcej zapłacimy za reklamy przy "M jak miłość". 30-sekundowy spot wyemitowany przy serialu to koszt aż 75,2 tys. zł netto. Jak cenowo wypadają inne produkcje? Reklamy przy "Barwach szczęścia" kosztują 56,6 tys. zł, a przy "Na sygnale" 49,8 tys. zł. Za promocję przy "Na dobre i na złe" należy zapłacić 46,9 tys. zł, a przy "Rodzince.pl" 23,6 tys. zł.

Zwrócono również uwagę na wydarzenia specjalne. Jeśli chcemy się zareklamować przy "Prywatce u Wojtka, czyli benefisie Wojciecha Gąssowskiego", wydamy na emisję spotu 33,5 tys. zł. Przy okazji koncertu "Krzysztof Krawczyk całe moje życie", który zostanie wyemitowany w Poniedziałek Wielkanocny, za reklamę zapłacimy 39 tys. zł. Promocja przed programem "Super gary. Gotuj z Bosacką" kosztuje 29,6 tys. zł, a spot przed show "The Voice Kids" to wydatek rzędu 33,9 tys. zł.

Tyle zapłacicie za reklamy w TVP1. Przy tym programie wydacie najwięcej

W przypadku TVP1 najdrożej wypadają reklamy przy serwisie sportowym - za jeden spot w niedzielny wieczór zapłacimy 40,8 tys. zł. Taniej jest w tygodniu, wówczas ten koszt to maksymalnie 31 tys. zł. Jeśli chcemy się wypromować przed "19:30", wydamy 32,5 tys. zł w niedzielę oraz do 35,3 tys. zł w dni robocze. Reklamy przy formacie "Pytanie dnia", które nadawanym jest po głównym wydaniu programu informacyjnego, wyceniono na maksymalnie 28,2 tys. zł. Wyjawiono również, jakie są stawki w przypadku prognozy pogody. Cena za spot w niedzielę to 36,3 tys. zł, a w pozostałe dni 29,7 tys. zł.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!