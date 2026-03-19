"Va Banque" to popularny turniej emitowany na antenie TVP2. Choć przez lata prowadził go Przemysław Babiarz, nie tak dawno w tej roli zastąpił prezentera Radosław Kotarski. Każdy odcinek show przyciąga przed telewizory wielu widzów. W ostatnim czasie "Va Banque" świętowało 1000. epizod! To jednak nie ten fakt zapisał się niedawno na kartach historii programu.

"Va Banque". Taka sytuacja wydarzyła się pierwszy raz w historii programu

Do historycznej sytuacji doszło w 1028. odcinku show. Jak poinformowali twórcy programu, to właśnie w tym epizodzie do gry przystąpili trzej uczestnicy o tym samym imieniu. Z tego też powodu każdy z nich został podpisany w zabawny sposób: "Paweł I", "Paweł II" oraz "Paweł III". To pierwsza taka sytuacja w tym programie. Co ciekawe, odcinki, w których obecni byli dwaj uczestnicy o tym samym imieniu, były za to wyemitowane aż 68 razy.

Każdy z Pawłów przedstawił się na początku programu. I tak wiemy, że w 1028. odcinku "Va Banque" wystąpili: energetyk z Bukowca, inżynier oprogramowania z Bochni oraz menedżer zespołu bankowego z Krakowa. Zwycięzcą okazał się przy tym krakowianin, który zakończył grę z kwotą 31 500 złotych. Co ważne, wygrał on również wcześniejsze odcinki show, więc kwota stopniowo się powiększała.

Lawina komentarzy w mediach społecznościowych "Va Banque". Internauci nie kryli rozbawienia

Pod postem "Va Banque" w mediach społecznościowych, którym zapowiadano wyjątkowy odcinek, pojawiło się wiele komentarzy rozbawionych całą sytuacją internautów. Wszyscy wykazali się w nich sporym dystansem. "Pawłowi najlepiej z oczu patrzy, jak na moje - materiał na zwycięzcę" - napisał żartobliwie jeden z widzów. "Obstawiam, że wygra Paweł, drugie miejsce zajmie Paweł, a trzecie - Paweł" - dodał do tego kolejny użytkownik. "Jedno jest pewne, musi wygrać Paweł!" - napisała także internautka. "Aż trzech Pawłów... Nie widzę potrzeby oglądania" - dopisał również inny użytkownik o imieniu Paweł.

