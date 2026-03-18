Ostra dyskusja uczestniczek w "Królowej przetrwania". Polały się łzy

Program "Królowa przetrwania" cieszy się ogromną popularnością. Jako pierwsza z formatu odpadła Dominika Serowska, co spotkało się z emocjonalną reakcją Karoliny Pajączkowskiej. - Te osoby, które zagłosowały na Dominikę, naprawdę źle wybrały, bo może nie jest taka sprawna, ale jest wspaniałym człowiekiem. (...) Uważam, że nie zasługiwała, żeby odpaść - przekonywała we łzach dziennikarka. W nowym odcinku Karolina Pajączkowska również nie kryła emocji. Wszystko przez dyskusję z Agnieszką Grzelak.

W trzecim odcinku "Królowej przetrwania" doszło do mocnej wymiany zdań między Agnieszką Grzelak a Karoliną Pajączkowską. Influencerka zaznaczyła, że nie rozumie zachowania koleżanki z dżungli. - Pomóż mi zrozumieć, jak ty funkcjonujesz, że ty sama nie wiesz, kim jesteś? - powiedziała podczas wieczornej rozmowy. - Ja jestem na stałe dobrym człowiekiem, który chce pomagać i na przykład Dominika to we mnie od razu dostrzegła - odparła.

Influencerka zarzuciła koleżance, że nie jest szczera. - Nie styka mi, co ty sobą reprezentujesz. (...) Oceniam po prostu to, co mówisz, versus to, co robisz. Załóżmy z tą Anią. Powiedziałaś do niej, że coś tam księżniczko, bo krzyczy na robaka, a potem otwierałaś lodówkę, otworzyłaś i tam był jakiś robak. I ty nagle: "Uuu, robak!" Wiesz, jakby po prostu nikt inny, mam wrażenie, że tutaj nie gra tak jak ty - skomentowała. W dalszej części rozmowy Grzelak zarzuciła Pajączkowskiej, że jest hipokrytką. Nie udało im się dość do porozumienia. - Ty masz pogląd na świat jak mój dziesięcioletni syn - powiedziała dziennikarka do influencerki. Po rozmowie Grzelak rozpłakała się przed kamerami.

Konflikty są nieodłączną częścią programu "Królowa przetrwania". W rozmowie z nami prowadząca Małgorzata Rozenek-Mahdan wyjawiła, czy ingerowała w dyskusje między uczestniczkami. - Mam takie doświadczenie i moją ogromną zaletą jest to, że nie wydaję wyroków, jak nie mam pełnej wiedzy. Byłam updejtowana przez produkcję, informowano mnie o tym, jak się rozwija sytuacja - dodała. - Bardzo nie lubię, nie widząc całości sytuacji, nie rozumiejąc wszystkiego, co się dzieje, stawania po jakiejś stronie albo reagowania, kiedy zdaję sobie sprawę, że mogę nie wiedzieć wszystkiego - podsumowała Rozenek-Majdan dla Plotka.

