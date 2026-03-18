Filip Chajzer wraca do telewizji. Wieczorem przekazał zaskakujące wieści

Filip Chajzer niewątpliwie do dziś najbardziej znany jest ze współpracy ze stacją TVN, z którą pożegnał się w 2023 roku. Od tego czasu skupiał się m.in. na rozwijaniu kebabowego biznesu, jednak w 2024 roku ponownie zawitał w telewizji za sprawą udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wszystko wskazuje na to, że teraz Chajzer może zagościć w Polsacie na dłużej. Jak wynika z opublikowanego przez niego 18 marca InstaStories, dołączył do ekipy "halo tu polsat".

Filip Chajzer dostał pracę w Polsacie. Co wiadomo na ten temat?

Filip Chajzer udostępnił na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje do zdjęcia na ulicy z mikrofonem "halo tu polsat", a za nim widać operatora z kamerą. "Tematy leżą na ulicy. Jeśli na twojej też, to podeślij, przyjedziemy" - przekazał w opisie.

Jak dowiedziała się Plejada, Chajzer ma w polsatowskiej śniadaniówce zajmować się przygotowywaniem reportaży. - On to uwielbia, jest w tym świetny i kierownictwo Polsatu wie o tym doskonale. Pierwsze materiały już niedługo na antenie. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie "romans", który przerodzi się w coś więcej i czy Filip na dłużej zostanie w śniadaniówce. Są na to szanse, ale tak naprawdę to on o tym zdecyduje - mówi informator portalu.

Przypomnijmy, że zanim Filip Chajzer stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących programów w TVN, zajmował się pracą reporterską w "Dzień dobry TVN". Później prowadził wakacyjne wydania śniadaniówki, a od 2019 do 2023 był stałym gospodarzem programu.

Zygmunt Chajzer komentował zniknięcie syna z mediów

Pogłoski o powrocie Filipa Chajzera do telewizji krążyły w mediach już od jakiegoś czasu. Spekulowano m.in., że miał poprowadzić wraz z ojcem nową odsłonę programu "Idź na całość", emitowaną od 2025 roku na antenie TTV. Ostatecznie jednak współprowadzącym Zygmunta Chajzera został Robert Motyka. Ojciec Filipa Chajzera krótko skomentował ten fakt w rozmowie z Jastrząb Post. - Temat przestał istnieć, po prostu Filip zajął się czym innym, prowadzi swój biznes, tak że zniknął jakby z tej sfery telewizyjno-medialnej i to jego decyzja - odparł.

