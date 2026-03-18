Elżbieta Lakowska z Warszawy jest nauczycielką francuskiego, a do udziału w "Milionerach" namówiła ją córka. W teleturnieju wykazała się ogromną wiedzą i nie miała zbyt dużych problemów z odpowiedziami na pytania. Trudność sprawiło jej jedno z nich, na które wykorzystała aż trzy koła ratunkowe. Gdy doszło do pytania za 125 tys. zł, postanowiła postawić wszystko na jedną kartę. Niestety, tym razem ryzyko się nie opłaciło i pani Elżbieta opuściła studio "Milionerów" z sumą gwarantowaną.

REKLAMA

Zobacz wideo Za czym tęskniła?

Pytanie za 125 tys. zł, które usłyszała pani Elżbieta, brzmiało: "Największa bitwa morska I wojny światowej toczyła się na przełomie maja i czerwca 1916 r. u brzegów...", a wariantami odpowiedzi były: A. Szkocji, B. Danii, C. Turcji, D. Urugwaju. Uczestniczka teleturnieju nie znała odpowiedzi, ale stwierdziła, że zaryzykuje i wybierze D. Nie miała już kół ratunkowych, więc bardzo szybko poprosiła Huberta Urbańskiego o zaznaczenie tej odpowiedzi. Niestety, poprawna odpowiedź na to pytanie to B. Danii.

Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku programu pani Elżbiecie problem sprawiło pytanie o znaczenie słowa "riigikogu". Wariantami odpowiedzi były: A. japońska prefektura, B. koreański taniec. c. estoński parlament, D. islandzka potrawa. Uczestniczka początkowo poprosiła o wsparcie Huberta Urbańskiego, wykorzystując pytanie do prowadzącego. Gospodarz "Milionerów" nie był niestety w stanie jej pomóc i przyznał, że nie zna poprawnej odpowiedzi. Pani Elżbieta zadzwoniła więc do znajomego, ale to koło również nie okazało się pomocne. Ostatecznie uczestniczka zaufała widowni, która w większości wskazała na poprawną odpowiedź, którą jest C. estoński parlament.

Pani Elżbieta zakończyła ostatecznie grę w "Milionerach" z gwarantowaną sumą 50 tys. zł. Dzięki temu będzie mogła spełnić złożoną córce obietnicę. - Jeżeli mama zdobędzie kwotę gwarantowaną, kupi mi buty - powiedziała nastolatka, która kibicowała mamie na widowni.

