Elżbieta Romanowska od czasu przejęcia roli prowadzącej "Nasz nowy dom" nie tylko kontynuuje misję programu, ale też chętnie uchyla rąbka tajemnicy na temat jego kulis. Format, który od lat odmienia życie potrzebujących rodzin w całej Polsce, budzi ogromne emocje wśród widzów. Nic więc dziwnego, że pytania o to, jak naprawdę wyglądają remonty, pojawiają się regularnie. Wiemy, jak jest naprawdę.

Elżbieta Romanowska mówi wprost. Tyle zajmuje remont w "Nasz nowy dom"

Widzowie hitu Polsatu od lat zastanawiają się, jak w zaledwie pięć dni udaje się przeprowadzić tak spektakularne remonty. Elżbieta Romanowska swego czasu na Instagramie zdradziła, ile naprawdę trwają prace. Gospodyni programu zaskoczyła wielu szczerością, gdyż okazuje się, remonty są realizowane naprawdę błyskawicznie. "Absolutnie te remonty nie są robione w pięć dni, bo tak naprawdę robione są właściwie w cztery, czasami w trzy i trzy czwarte" - zaczęła aktorka.

"No bo jeden dzień to jest ten czas, kiedy poznajemy rodzinę, kiedy opowiadają nam swoją historię i tak naprawdę zostaje niewiele czasu tylko na to, żeby zabezpieczyć prywatne rzeczy naszych bohaterów i ewentualnie powynosić wszystkie meble" - wyznała prowadząca. Później wyjaśniła też, że remont mógłby przebiegać szybciej, gdyby nie obecność ekipy nagraniowej. Realizacja dodatkowych ujęć na planie sprawia, że prace zajmują więcej czasu.

Elżbieta Romanowska przyszła na miejsce Dowbor. Dziennikarka ma wciąż żal do Miszczaka?

Katarzyna Dowbor rozstała się z "Nasz nowy dom" nagle i nieoczekiwanie. Pożegnała format, ekipę i widzów po dziesięciu latach, co nie obyło się bez oburzenia w sieci. Jak wiadomo, opuściła Polsat w mało przyjacielskiej atmosferze wskutek decyzji Edwarda Miszczaka. Czy w 2026 roku ma nadal do niego żal? Ta kwestia wybrzmiała w "Galaktyce Plotek".

- To już było. Ja się nad tym ani nie zastanawiam, ani nie pochylam. To już było, tak się stało. Ktoś miał taki pomysł. Mnie tylko cieszy to, że ten program jest, że on istnieje, funkcjonuje - przekazała nam Katarzyna Dowbor. Po odejściu ze stacji kilka razy oglądała format, ponieważ ma do niego sentyment.

