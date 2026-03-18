Tammy Slaton zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Siostry wielkiej wagi". Początkowo bohaterka ważyła 325 kilogramów i miała ogromne problemy z wykonywaniem podstawowych czynności. Tammy wystąpiła w show wraz ze swoją siostrą Amy. Obie stwierdziły, że w dzieciństwie same przygotowywały sobie posiłki i podłapały mnóstwo niezdrowych nawyków, które następnie przełożyły się na ich otyłość. Zdecydowały się jednak zmienić swoje życie na antenie. Fani mogli śledzić ich zmagania z dążeniem do wymarzonej sylwetki. Nie da się ukryć, że Tammy przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła ponad 200 kilogramów. Tak obecnie wygląda.

"Siostry wielkiej wagi". Tak obecnie wygląda Tammy Slaton. Internauci nie mogą w to uwierzyć

Tammy Slaton aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chwali się swoim codziennym życiem. Ostatnio uczestniczka podjęła pracę w Vanderburgh Humane Society. Pomaganie to jej pasja, więc Slaton była jednocześnie podekscytowana i zestresowana. - Bardzo się denerwuję, bo to moja pierwsza prawdziwa praca. Jestem też bardzo szczęśliwa. Wkraczam w dorosłość. Tak to właśnie jest - mówiła na Instagramie.

Na nagraniu od razu widać, jak bardzo zmieniła jej się twarz i figura w porównaniu do okresu, kiedy miała ogromną nadwagę. Dziś może pomagać innym i cieszyć się swoją metamorfozą. Przemiana Tammy Slaton jest nadal inspirująca dla widzów, którzy są zachwyceni jej wyglądem. "Uwielbiam oglądać twoją przemianę", "Niesamowite", "Uwielbiam oglądać przemianę Tammy nie tylko fizyczną, ale i jej nastawienie!! Dalej, Tammy", "Gratulacje, Tammy! Zaszłaś tak daleko" - czytamy w komentarzach.

Tammy Slaton ma za sobą wiele różnych zabiegów. Jak sama podkreśliła, największe wrażenie zrobił na niej zabieg usunięcia nadprogramowej skóry. W tej sprawie głos zabrał nawet jej brat Chris Combs. - Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Tammy zobaczy w tym lustrze nową osobę. Włożyła tyle pracy, żeby zrzucić całą tę cholerną wagę, więc teraz nadszedł czas, żeby poczuła się też dobrze ze sobą - wyznał w programie. Sama Tammy nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła w lustrze po zabiegu. - Jestem w szoku. Czuję się dziwnie. Nie mam już tych wiszących worów na twarzy. Skrzydeł nietoperza też już nie ma. Patrzę w dół i widzę tylko swoje kolana. To będzie wymagało trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tego, jak teraz wyglądam - zdradziła uczestniczka.

