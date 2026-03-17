Trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami" wzbudził mnóstwo emocji. Z programem pożegnali się Stefano Terrazzino i Emilia Komarnicka. Widzowie nie kryli zaskoczenia. "Totalnie nie spodziewałam się tego", "To niesprawiedliwe! Świetnie zatańczyli", "Jestem w szoku. Co to ma być?" - pisali tuż po zakończeniu emisji. Dzień po eliminacji Komarnicka opublikowała wpis, w którym skomentowała werdykt. "'Taniec z gwiazdami' to telewizyjne show. Musi mieć swoją dramaturgię, napięcia i swoje - nawet jeśli są trudne do zrozumienia - zasady. Nie ma w tym nic złego, taka jest jego natura" - pisała. Teraz na jej profilu pojawił się kolejny post.

Zobacz wideo Fabijański o komplementach od Pavlović. Rośnie ulubieniec Czarnej Mamby?

Emilia Komarnicka dziękuje fanom za wsparcie. "Jesteście wspaniali"

Aktorka nie spodziewała się, że po odpadnięciu otrzyma tyle wiadomości. "Kochani… ileż słów od Was. W najśmielszych snach nie wyobraziłabym sobie takiego wsparcia, tylu emocji i… tylu łez (moich i - jak czytam - nie tylko moich)" - zaczęła.

Następnie opowiedziała o tym, jakie emocje towarzyszą jej dwa dni po eliminacji. "Odsyłam Wam spokój. Bo to, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie, jest dla mnie ogromnym doświadczeniem. A takie doświadczenia… cóż, nie przychodzą, żeby było wygodnie. Przychodzą, żeby było prawdziwie. I żebyśmy rośli. Pytacie, jak się mam? Trochę jak na tych zdjęciach z mojego ulubionego tańca. Tańca radości. Jest we mnie spokój, szczęście, lekkość… i lekkie niedowierzanie, że można dostać aż tyle dobra naraz. (...) Dziękuję, że jesteście. Jesteście wspaniali" - dodała na koniec. Cały jej wpis znajdziecie poniżej.

"Taniec z gwiazdami". Ekspertka wprost o odpadnięciu Komarnickiej. "Paradoks polega na tym..."

Niektórzy wciąż nie mogą zrozumieć, dlaczego Komarnicka i Terrazzino tak szybko odpadli. O zdanie na ten temat zapytaliśmy Żanetę Kurczyńską, która prowadzi na Instagramie profil "Okiem PR-owca". - W takich programach jak "Taniec z gwiazdami" paradoks polega na tym, że zbyt dobre przygotowanie na starcie może czasem działać na niekorzyść. Widzowie kochają historie o postępie - o kimś, kto zaczyna niepewnie, a z odcinka na odcinek robi ogromny skok. Dlatego chętniej ludzie będą chcieli zobaczyć drogę taneczną np. Natsu, gdzie ten rozwój ma szansę być bardziej widoczny i budzić emocje - powiedziała nam ekspertka od PR-u.

