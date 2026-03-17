Program "Nasz nowy dom" pomaga najbardziej potrzebującym. Do ich domów wkracza ekipa budowlana, która w pięć dni odmienia wnętrza, co pozwala uczestnikom formatu cieszyć się z wygody korzystania z posiadłości. Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie, które ukazywało, jak dziś wygląda jedna z nieruchomości wyremontowana przez Polsat. Obrazy zszokowały internautów. Polsat zareagował na viralowe nagranie. Wspomniano o umowach z rodzinami.

REKLAMA

W 2021 roku ekipa programu "Nasz nowy dom" odwiedziła rodzinę z województwa lubelskiego. Wyremontowali im dom, ale na TikToku pojawiło się nagranie, które oburzyło internautów. Wielu było zażenowanych złym stanem nieruchomości. Widać było odpadającą ze ścian farbę, zabrudzone piekarnik oraz lodówkę, a także zniszczoną kanapę. Portal Pudelek skontaktował się ze stacją Polsat, by wyjaśnić tę sprawę. Zapytano o to, czy ekipa utrzymuje kontakt z uczestnikami programu. "Jest on utrzymywany z rodzinami, które tego chcą. W ciągu kilkunastu lat wyremontowano setki domów, więc trudno byłoby być w stałym kontakcie ze wszystkimi" - przekazano.

Okazuje się, że niektóre rodziny same chwalą się sukcesami. "Rodziny same często chwalą się sukcesami swoich dzieci, które na przykład otrzymały od stacji różne kursy. Czasami, gdy ekipa remontuje inny dom w pobliżu, zdarza się, że odwiedza dawnych uczestników" - dowiadujemy się. Skierowano również do Polsatu pytanie co do kwestii sprzedaży domu. "Umowy nie przewidują w tym zakresie żadnych zapisów. Uczestnicy zobowiązani są jedynie do utrzymania domu w niezmienionym stanie przez 12 miesięcy" - poinformowała stacja.

"Nasz nowy dom". Głos zabrała osoba z otoczenia rodziny

Głos w głośnej sprawie w rozmowie z Pudelkiem zabrała również osoba z otoczenia rodziny, która wzięła udział w programie. - Jeśli chodzi o rodzinę, o której media rozpisują się od kilku dni, warto wspomnieć, że jakiś czas temu wyjechała ona za granicę, a dom został pod opieką kogoś z ich bliskich - i to właśnie ta osoba go zapuściła, doprowadzając do stanu widocznego na zdjęciach - przekazało serwisowi anonimowe źródło. - Państwo, którzy brali udział w programie, to niezwykle poczciwi ludzie - byli wdzięczni za remont, cieszyli się nim i dbali o dom - podkreślono.

