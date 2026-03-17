Od 22 lutego TVN emituje trzecią edycję programu "The Traitors". Po emisji czwartego odcinka z 15 marca wybuchła burza. Wszystko przez komentarz, który Iza skierowała do innej uczestniczki - Natalii. - Słodki pączuszku, słodki pierdzący, nic nie robiący. Ja mam wrażenie, że przyjechałaś tutaj do jakiegoś teatru. Ty siedzisz i patrzysz, jak lojalni się tu zagryzają. (...) Przepraszam cię, ale naprawdę uważam, że powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym - padło ze strony Izy. Widzowie "The Traitors" są zszokowani, że TVN dopuścił do emisji tego fragmentu.

"The Traitors". Widzowie stoją po stronie Natalii. Oczekują reakcji ze strony TVN

Po wspomnianej wypowiedzi Izy Natalia z trudem powstrzymywała emocje i widać było, że te słowa mocno ją dotknęły. Choć w opublikowanych na Instagramie fragmentach z programu TVN nie opublikował nagrania z tej sytuacji, widzowie stanowczo skrytykowali zarówno obraźliwe słowa Izy, jak i brak reakcji ze strony stacji.

"Paskudny sezon. Osobiste docinki powinny być zabronione w regulaminie - atakowanie kogoś ze względu na wagę jest poniżej pasa, taka osoba powinna być wykluczona z gry", "Jak produkcja może pozwalać na takie zachowanie?!", "Bardzo zawiodłam się na produkcji, że pozwoliła, aby uczestnik jawnie obrażał i szydził z innego uczestnika. Nikt się do tego nie odniósł i nikt nie przeprosił. (...) A potem się dziwić, że np. w szkołach szydzi się z wyglądu innych" - piszą fani programu.

Iza z "The Traitors" odniosła się do wypowiedzi z programu

Po emisji programu Iza odniosła się do kontrowersyjnych słów, które padły w programie. Jak stwierdziła, na odbiór sytuacji miał wpłynąć montaż. "Kilka godzin wcześniej, w przerwie, siedziałyśmy razem do wyjścia na zadanie i Natalia sama to powiedziała! Tak, dokładnie te słowa, o których piszecie. Siedziałyśmy razem i obie się z tego śmiałyśmy. To były JEJ SŁOWA wypowiedziane DO MNIE, które ja potwierdziłam na stole!" - napisała na InstaStories.

"Teraz wygląda to tak, jakbym ja jej wbiła szpilę i podcinała skrzydła, a prawda jest taka, że słowa nigdy nie padłyby z moich ust, gdyż wcześniej sama o tym powiedziała i się z tego śmiała. (...) Montaż robi porządną robotę! Emocje czasem biorą górę, ale ważne jest też pokazanie całego kontekstu tej sytuacji" - dodała Iza.

We wtorek 17 marca Iza opublikowała na Instagramie wpis, w którym skomentowała ostatni odcinek "The Traitors" i ponownie krótko odniosła się do całej sytuacji. Jak twierdzi, wyjaśniła już sprawę z Natalią. "Nie róbcie dram tam, gdzie ich nie ma. To wszystko wydarzyło się pół roku temu. A sytuacja z Natalią? Już dawno wyjaśniona - dziś po prostu się z tego śmiejemy. I pamiętajcie - tam naprawdę każdy każdego cisnął. Jedni mówili to, inni tamto, były emocje, były dramy. Nie zapominajcie o tym!" - przekazała w poście.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!