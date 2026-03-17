Od 22 lutego TVN emituje trzecią edycję programu "The Traitors". Po emisji czwartego odcinka z 15 marca wybuchła burza. Wszystko przez komentarz, który Iza skierowała do innej uczestniczki - Natalii. - Słodki pączuszku, słodki pierdzący, nic nie robiący. Ja mam wrażenie, że przyjechałaś tutaj do jakiegoś teatru. Ty siedzisz i patrzysz, jak lojalni się tu zagryzają. (...) Przepraszam cię, ale naprawdę uważam, że powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym - padło ze strony Izy. Widzowie "The Traitors" są zszokowani, że TVN dopuścił do emisji tego fragmentu.
Po wspomnianej wypowiedzi Izy Natalia z trudem powstrzymywała emocje i widać było, że te słowa mocno ją dotknęły. Choć w opublikowanych na Instagramie fragmentach z programu TVN nie opublikował nagrania z tej sytuacji, widzowie stanowczo skrytykowali zarówno obraźliwe słowa Izy, jak i brak reakcji ze strony stacji.
"Paskudny sezon. Osobiste docinki powinny być zabronione w regulaminie - atakowanie kogoś ze względu na wagę jest poniżej pasa, taka osoba powinna być wykluczona z gry", "Jak produkcja może pozwalać na takie zachowanie?!", "Bardzo zawiodłam się na produkcji, że pozwoliła, aby uczestnik jawnie obrażał i szydził z innego uczestnika. Nikt się do tego nie odniósł i nikt nie przeprosił. (...) A potem się dziwić, że np. w szkołach szydzi się z wyglądu innych" - piszą fani programu.
Po emisji programu Iza odniosła się do kontrowersyjnych słów, które padły w programie. Jak stwierdziła, na odbiór sytuacji miał wpłynąć montaż. "Kilka godzin wcześniej, w przerwie, siedziałyśmy razem do wyjścia na zadanie i Natalia sama to powiedziała! Tak, dokładnie te słowa, o których piszecie. Siedziałyśmy razem i obie się z tego śmiałyśmy. To były JEJ SŁOWA wypowiedziane DO MNIE, które ja potwierdziłam na stole!" - napisała na InstaStories.
"Teraz wygląda to tak, jakbym ja jej wbiła szpilę i podcinała skrzydła, a prawda jest taka, że słowa nigdy nie padłyby z moich ust, gdyż wcześniej sama o tym powiedziała i się z tego śmiała. (...) Montaż robi porządną robotę! Emocje czasem biorą górę, ale ważne jest też pokazanie całego kontekstu tej sytuacji" - dodała Iza.
We wtorek 17 marca Iza opublikowała na Instagramie wpis, w którym skomentowała ostatni odcinek "The Traitors" i ponownie krótko odniosła się do całej sytuacji. Jak twierdzi, wyjaśniła już sprawę z Natalią. "Nie róbcie dram tam, gdzie ich nie ma. To wszystko wydarzyło się pół roku temu. A sytuacja z Natalią? Już dawno wyjaśniona - dziś po prostu się z tego śmiejemy. I pamiętajcie - tam naprawdę każdy każdego cisnął. Jedni mówili to, inni tamto, były emocje, były dramy. Nie zapominajcie o tym!" - przekazała w poście.
