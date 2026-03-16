Sebastian Fabijański ponownie pojawił się na parkiecie w trzecim odcinku nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Razem ze swoją partnerką taneczną Julią Suryś walczył o dalszy udział w programie i szansę na zdobycie Kryształowej Kuli. Tym razem uczestnicy tańczyli do utworów Kayah, która zasiadła gościnnie w jury. Występ Fabijańskiego zakończył się jednak bólem - Fabijański upadł na kolano. Teraz aktor wyznał, czy upadek przeszkodzi mu w dalszej rywalizacji.

Sebastian Fabijański na nagraniu z siostrą. Wystąpi jeszcze w "Tańcu z gwiazdami"?

Sebastian Fabijański 16 marca udostępnił nagranie w mediach społecznościowych. Na wideo z InstaStories był na parkiecie z Julią Suryś i uroczą blondynką. Okazało się, że to jego siostra, z którą zatańczy w najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami". - To jest Weronika, ma na nazwisko Fabijańska. Jest moją siostrą. Będziemy razem tańczyć (...) - powiedział. Co zatańczą? - Hipa hopa, sambę - dodała żartobliwie partnerka taneczna Fabijańskiego, na co on odparł, że może sobie tańczyć "hipa hopa, a on z Weroniką zatańczy sambę i dance hall". - Będziemy dla was tańczyć i ja mam nadzieję, że to, co zobaczycie w niedzielę, będzie czystą radością z tańca. Taki jest cel - skwitował. Wszystko wskazuje na to, że upadek nie przeszkodził mu w tańcu.

Sebastian Fabijański upadł w odcinku "Tańca z gwiazdami". Co się stało?

Wyrazisty taniec, który zachwycił jurorów w "Tańcu z gwiazdami", okazał się dla Sebastiana Fabijańskiego bardzo wymagający. Pod koniec występu aktor z trudem podniósł się z parkietu. W trakcie jednego ruchu coś poszło nie tak. Gdy trzymał Julię Suryś w ramionach, upadł na kolano i było widać, że odczuwa silny ból. Co więcej, upadek na chwilę uniemożliwił mu wstanie. - Końcówka mu nie wyszła, ale jestem z niego dumna - powiedziała Julia Suryś. - Oby to nie była kontuzja - mówiła Paulina Sykut-Jeżyna. Jak wiemy, na szczęście wszystko skończyło się dobrze.