Nowy odcinek "Milionerów" przyniósł zupełnie nowe emocje. Tym razem na fotelu usiadł pan Paweł Szczurowski. Absolwent grafiki o specjalności animacja, który zajmuje się na co dzień tworzeniem efektów specjalnych do filmów. Zapytany, czy lubi swoją pracę, bez wahania odpowiedział, że bardzo - w branży działa już od sześciu lat. W studiu kibicowała mu siostra Kasia. Jak sobie poradził?

Pan Paweł szedł jak burza. To pytanie sprawiło mu jednak więcej trudności niż poprzednie. Pytanie za 50 tys. złotych brzmiało: "Prezent od Ariadny uratował Tezeusza przed zagubieniem się". Przygotowano cztery odpowiedzi.

A. w wielkim mieście,

B. w gęstym lesie,

C. na pustyni,

D. w labiryncie.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pan Paweł od razu poprosił o pomoc Huberta Urbańskiego. Prowadzący wskazał poprawną odpowiedź jego zdaniem - "D". Okazało się, że to prawidłowa odpowiedź! W mitologii greckiej Ariadna podarowała Tezeuszowi kłębek nici, który rozwijał podczas wędrówki przez mroczny labirynt na Krecie. Dzięki temu po pokonaniu Minotaura mógł łatwo odnaleźć drogę do wyjścia. Z tej historii wywodzi się znany do dziś związek frazeologiczny "nić Ariadny". Pan Paweł mógł kontynuować grę z gwarantowaną sumą 50 tys. złotych.

Pani Elżbieta z Warszawy zgarnęła milion w "Milionerach"! Na co go wyda?

Pani Elżbieta z Warszawy, której udało się zgarnąć milion w programie, już w trakcie odcinka wyznała, że oprócz wymiany samochodu planuje finansowo pomóc swojemu synowi oraz córce. Po nagraniach Elżbieta Marszalec udzieliła krótkiego wywiadu, w którym rozwinęła swoją wypowiedź. "Tak jak mówiłam w programie, mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. Są światłem mojego życia. (...) Bardzo chciałabym im ułatwić start w dorosłość. W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy. Niemniej tak sobie myślę, że jeżeli im będzie trochę lżej, to bardzo mnie to ucieszy. Dlatego po prostu dołożę im się do mieszkań. Chciałabym, żeby jedno i drugie miało swój kąt, który mogłoby nazwać swoim domem" - wyznała.