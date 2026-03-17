Kamila Kalińczak jest dziennikarką radiową i telewizyjną, lektorką oraz trenerką wystąpień publicznych. Zajmuje się także popularyzacją poprawnej polszczyzny w mediach. W internecie prowadzi cykl "#ĄĘ", w którym w przystępny, często humorystyczny sposób wyjaśnia zasady języka polskiego. Ze "Szkłem kontaktowym" jest związana od września 2023 roku, kiedy pojawiła się w programie jako nowa komentatorka. Występowała m.in. u boku wieloletniego prowadzącego Tomasza Sianeckiego. Teraz jednak nastąpiły zmiany w składzie programu.

"Szkło kontaktowe". Kolejne zmiany w programie. Kamila Kalińczak debiutuje jako prowadząca

Nowa rola Kamili Kalińczak to kolejny etap zmian w programie. W lutym 2026 roku z "Szkła kontaktowego" odeszli komentatorzy Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk. W tym samym czasie do grona prowadzących dołączył Marcin Bisiorek, który zadebiutował w duecie z Markiem Przybylikiem.

Teraz stacja zdecydowała się na kolejny krok i oddała stery programu w ręce Kamili Kalińczak. Informacja o jej debiucie została ogłoszona w mediach społecznościowych programu w poniedziałek 16 marca. "Dziś program poprowadzi Kamila Kalińczak! Bądźcie z nami o 22" - czytamy.

"Szkło kontaktowe". Widzowie podzieleni w ocenach nowej roli Kamili Kalińczak

Decyzja szybko wywołała dyskusję wśród fanów programu. W komentarzach pojawiły się zarówno słowa wsparcia, jak i głosy krytyczne. "Pani wypada bardzo sztucznie. Jest bardzo inteligentna, ale kamera chyba za nią nie przepada", "Pani Kamila, choć to piękna i mądra kobieta, przed kamerą jest tak sztuczna, że perspektywa prowadzenia przez nią 'Szkła' przeraża mnie", "Super! Bardzo lubię mądre i podane w kulturalny sposób opinie pani Kamili", "Rzadkie połączenie mądrości, inteligencji i urody" - pisali internauci.

