Udział Emilii Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami" od samego początku wzbudzał sporo emocji wśród widzów. Aktorka występowała w parze ze Stefano Terrazzino, z którym prywatnie przyjaźni się od lat, i z którym pojawia się również na scenie w spektaklu tanecznym. Dla części internautów już sam ten fakt był powodem do krytyki. Wszystko zmieniło się 15 marca, kiedy para musiała opuścić program.

Zobacz wideo Pniewska zna Natsu. Co sądzi o jej burzliwej przeszłości?

Emilia Komarnicka lajkuje krytyczne komentarze po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami"

Kilka godzin po tym, jak Emilia Komarnicka pożegnała się z show, na oficjalnych profilach programu zaczęły pojawiać się liczne komentarze krytykujące zarówno produkcję, jak i innych uczestników. Internauci szybko zauważyli, że część z nich została polubiona właśnie przez aktorkę.

Wśród wpisów, które zdobyły jej aprobatę, znalazły się m.in. takie komentarze: "Jak tak dalej pójdzie, to w finale zobaczymy Kędziora, Natsu i Jaspera", "Absurd, że jury dało im za ten taniec mniej niż Natsu czy Mateuszowi z "Rodzinki.pl", "Może gdyby Maserak nie odgrywał się na Stefano i nie oceniał Emilii pięć razy surowiej od innych, to by przeszli", "Powinien zostać opracowany inny system oceniania, bo tak będą przechodzić do następnego odcinka osoby nieoceniane za taniec, tylko za liczbę SMS-ów", "To jakiś żart! Piotr powinien odpaść; Ten program schodzi na psy, tyle powiem. Jedna z najlepszych par".

Internauci reagują na nietypową aktywność Emilii Komarnickiej w sieci

Zachowanie aktorki nie umknęło uwadze internautów, którzy zaczęli komentować jej aktywność w sieci po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami". "Czy ja dobrze widzę, że pani Emilia lajkuje nieprzychylne komentarze o swoich kolegach i koleżankach z programu? Odpaść też trzeba umieć... Trochę pokory, już wiadomo, dlaczego ludzie na panią nie głosowali" - napisał jeden z nich.

Przypomnijmy, że wśród osób, którym nie spodobało się, że Emilia Komarnicka występuje w parze ze Stefano Terrazzino, znalazł się m.in. Mateusz Banasiuk - partner Magdaleny Boczarskiej, jednej z uczestniczek obecnej edycji programu. Aktor dawał do zrozumienia swoje zdanie w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

