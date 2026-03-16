15 marca Emilia Komarnicka pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami". Po odpadnięciu zabrała głos w mediach społecznościowych. "Kochani! Jesteście wspaniali! Jesteśmy poruszeni waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu" - zaczęła. Wspomniała o swoich odczuciach. "Nie obrażajcie się na 'Taniec z gwiazdami'. Ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym jest ta cała historia. Podzielę się! Jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej 'Taniec z gwiazdami" - pisała. Jej występ w programie ocenił Michał Kassin. Wspomniał o odpadnięciu aktorki znanej m.in. z "Rancza" oraz "Na dobre i złe".

REKLAMA

Zobacz wideo Miko pokazała się z mocnej strony. Jest przerażona jednym

"Taniec z gwiazdami". Michał Kassin wyjaśnił, dlaczego Emilia Komarnicka pożegnała się z programem

Michał Kassin w poprzedniej edycji miał okazję stworzyć duet z Barbarą Bursztynowicz, a widzowie ich pokochali. Teraz tancerz zdecydował się zabrać głos na Instagramie i ocenił występ Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino. - Bardzo musicalowy fokstrot, dużo płynnych przejść, czyli to, o co chodzi w fokstrocie. Bardzo dopracowane ruchy, mimika. Zabrakło mi trochę takiego klasycznego tańca w ramię i więcej historii między nimi - zauważył. - Był to niestety ich ostatni występ. Uważam, że zasługiwali na to, żeby dłużej potańczyć w programie, ale ten program jest nieprzewidywalny - powiedział na nagraniu, które pojawiło się w jego mediach społecznościowych. Jurorzy przyznali Komarnickiej i Terrazzino 39 punktów na 50 możliwych - w jury zasiadła również Kayah.

"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak zaskoczony odpadnięciem Emilii Komarnickiej

W rozmowie z Pomponikiem głos zabrał Rafał Maserak. Nie krył zaskoczenia tym, iż Komarnicka pożegnała się z tanecznym show. - Szok i niedowierzanie, ale co edycję mamy takie sytuacje. Tak sobie myślałem, siedząc po obejrzeniu werdyktu, że widzowie jak widzą dobry taniec, to odpuszczają głosowanie. Najwyraźniej tych głosów zabrakło - ocenił.

Juror "Tańca z gwiazdami" odniósł się również do zbyt surowej oceny za taniec Komarnickiej i Terrazzino. - Ja już powiedziałem w pierwszym odcinku, że biorę pod uwagę możliwości danych uczestników, którzy przychodzą tu z jakimś doświadczeniem tanecznym i patrzę, jaki robią progres. Mamy trzeci odcinek, więc uważam, że taniec powinien być na pierwszym planie. Dziś u Emilii i Stefana mieliśmy taki występ musicalowo-teatralny, a wiem, że mogłaby zatańczyć o wiele lepiej - podkreślał.

