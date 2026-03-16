Za nami 98. gala rozdania Oscarów. 15 marca gwiazdy zgromadziły się w Dolby Theatre, by poznać laureatów najbardziej prestiżowych nagród w branży filmowej. Na wydarzeniu nie zabrakło oczywiście nominowanego za rolę w "Wielkim Martym" Timothée Chalameta. Ostatecznie aktor nie zdobył nagrody za najlepszą rolę pierwszoplanową. Oscar przypadł Michaelowi B. Jordanowi za "Grzeszników". U boku Chalameta pojawiła się oczywiście Kylie Jenner, z którą aktor związany jest od 2023 roku. W pewnym momencie doszło między nimi do spięcia. Ekspertka wyjawiła, co celebrytka powiedziała ukochanemu.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner na Oscarach 2026. To celebrytka powiedziała aktorowi

Timothée Chalamet pojawił się na czerwonym dywanie solo, choć już na widowni zasiadła u jego boku Kylie Jenner. Kamery "Entertainment Tonight" uchwyciły nietypową wymianę zdań zakochanych. W pewnym momencie aktor złożył dłonie w "pistolet" i udawał, że strzela do kogoś siedzącego na widowni. Jego partnerka nie była zadowolona z jego zachowania. Ekspertka od czytania ruchu warg, Nicola Hickling, w rozmowie z "The Mirror" wyjawiła, co celebrytka powiedziała ukochanemu. Nie była w stanie dokładnie odczytać słów, które na początku wypowiedziała Jenner. Chalamet zaczął coś tłumaczyć ukochanej, ale jej reakcja - przewrócenie oczami - dała jej jasny sygnał, że gwiazda jest zdenerwowana. - Zachowujesz się teraz jak dziecko, więc się zamknij - miała stwierdzić zirytowana Kylie.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner zirytowani słowami prowadzącego galę

Galę rozdania Oscarów poprowadził Conan O'Brien, który w pewnym momencie postanowił zakpić z Chalameta. Odniósł się do wypowiedzi aktora z A CNN&Variety Town Hall Event, kiedy stwierdził, że nie chciałby, aby kina podzieliły los "baletu czy opery". Według jego narracji artyści próbują "utrzymać coś przy życiu", choć "już nikogo to nie interesuje". - Dziwne, że bijecie brawa. Ochrona jest naprawdę surowa z powodu możliwych ataków ze strony artystów opery i baletu - powiedział O'Brien.

Ekspertka od mowy ciała Judi James w rozmowie z "Daily Mail" przyznała, że dla zakochanych był to zdecydowanie niezręczny moment. - Jego policzki się uniosły, zaokrągliły i pokazał tylko górne zęby, przez co uśmiech wydaje się wymuszony. Kylie chciała go otoczyć niemal matczyną opieką, co odbiło się też w jej oczach - wyjaśniła. - Nie wyglądała, jakby było to dla niej komfortowe. Zaklaskała tylko raz, więc najwyraźniej chciała, żebyśmy szybko o tym żarcie zapomnieli i przeszli dalej - dodała.

