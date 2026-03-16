8 marca na antenie TVP1 ruszyła nowa, ósma edycja popularnego "Sanatorium miłości". Każdy sezon prowadzonego przez Martę Manowską show wzbudza w widzach wiele emocji. Stało się tak również i tym razem. Już w drugim odcinku doszło do poruszającej sytuacji. Jeden z uczestników był zmuszony wrócić do domu.

Niestety, już w drugim epizodzie show, tuż po wizycie lekarki, Wiesław dowiedział się, że nie może dłużej zostać w sanatorium. - Panie Wiesławie, jest bardzo dużo niewiadomych dotyczących pana stanu zdrowia: niewyjaśnione omdlenie, ma pan obrzęki. W związku z powyższym ja nie mogę pana zakwalifikować do zabiegu w sanatorium - wyjaśniła uczestnikowi specjalistka, podkreślając, że musi kontynuować leczenie w domu. Choć Wiesław pogodził się z tym, było mu przykro, ponieważ zdążył już zbliżyć się do jednej z uczestniczek - Teresy. Od razu postanowił ją poinformować.

- Ledwo żeśmy się poznali, a już musimy się rozstać, a ty mi tak w oko wpadłeś. Taki miły jesteś. To może mnie odwiedzisz, jak się trochę podleczysz? Dasz mi numer telefonu? - odpowiedziała mu Teresa, wyraźnie przejmując się sytuacją kolegi. - Tylko się nie zakochuj w kim innym - skomentował do tego Wiesław, wymieniając się numerami telefonu z uczestniczką. - Nie, nie ja już sobie ciebie upatrzyłam. Przyrzekaj, że będziesz dbał o siebie - podkreśliła Teresa, przytulając na pożegnanie Wiesława.

Chwytającym za serce momentem okazała się również wizyta Marty Manowskiej u Wiesława. Prowadząca program postanowiła pożegnać się z uczestnikiem i dodać mu otuchy emocjonalnym wyznaniem. - Przyszłam ci powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, ale przyszłam ci powiedzieć, że spotkało cię coś, co może nie spotkać żadnego mężczyzny w tym programie - zaczęła Manowska. - Właśnie była u ciebie wspaniała kobieta i myślę sobie, że ta historia bez programu może być najpiękniejszą z historii - dodała, odnosząc się do jego relacji z Teresą.

