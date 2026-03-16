To otrzymali goście na Oscarach. Lawina komentarzy. "Masakra"

W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu rozegrała się 98. gala wręczenia Oscarów. Wydarzenie odbyło się w Dolby Theatre w Los Angeles. Najwięcej statuetek otrzymał film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Sporym rozczarowaniem widzów był brak nagród dla produkcji "Wielki Marty" z Timothéem Chalametem w roli głównej. O tym, jak zachował się aktor po zakończeniu gali, przeczytacie w tym artykule. W sieci nie brakuje nagrań i zdjęć podarunków dla gości.

Oscary 2026. Podarunki dla gości zaskoczyły internautów. Nie szczędzili słów krytyki

Na profilu magazynu "InStyle" na TikToku pojawiło się nagranie, na którym przedstawiono podarunki dla gości Oscarów. Otrzymali w prezencie: list, czekoladę, wodę, serwetki, popcorn oraz instrukcję dotyczącą jednej z akcji na gali. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy internautów, którzy skrytykowali zawartość pudełka prezentowego. "Przypomina to lunch dla dzieci", "I to wszystko?", "Okropne opcje", "Żadnych czekoladek? Masakra", "Najgorsze pudełko, jakie widziałam w życiu", "Na ich miejscu byłabym strasznie głodna" - pisali internauci. A co Wy sądzicie o prezentach dla gości? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Warto zwrócić uwagę, że nominowani do Oscara, którzy nie wygrali statuetki, mogą liczyć na dodatkowe nagrody - Otrzymają tak zwane "torby pocieszenia". Wartość każdej z nich to 350 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu ponad milion złotych - wyjawiła Ewelina Witenberg, dziennikarka TVN24. Co znajduje się w torbach? - Wśród nich są vouchery na wymarzone wakacje. Od egzotycznej Kostaryki, gdzie z prywatnej willi można podziwiać widok na ocean czy wulkany, przez ekskluzywny tygodniowy pobyt w spa w Kalifornii, aż po zimowe przygody w fińskiej Laponii, w posiadłości z usługami prywatnego szefa kuchni - dodała. Jest to "inicjatywa jednej z agencji reklamowych".

Oscary 2026. Ewa Minge o stylizacjach na gali. Ta aktorka zasługuje na pochwały

Uwagę na gali przykuły stylizacje gwiazd. O ocenę ich kreacji poprosiliśmy projektantkę mody Ewę Minge. Wyróżniła m.in. Gwyneth Paltrow. - Aktorka pojawiła się w białej sukni haute couture Armani Privé o niezwykle czystej, minimalistycznej linii. Projekt wyróżniał się subtelnym połyskiem kryształów oraz wysokim rozcięciem, które dodawało sylwetce lekkości. Krytycy modowi podkreślali, że wśród wielu spektakularnych stylizacji to właśnie powściągliwość i perfekcyjna konstrukcja sukni sprawiły, że wyglądała wyjątkowo luksusowo - usłyszeliśmy.

