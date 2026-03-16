Emilia Komarnicka stworzyła w "Tańcu z gwiazdami" duet ze Stefano Terrazzino. Wielu odebrało to jako sporą niesprawiedliwość ze względu na fakt, iż występują oni razem w spektaklu. 15 marca aktorka pożegnała się z programem, co wzbudziło kolejne kontrowersje. Fani grzmieli, że para nie zasłużyła na taki finał. Głos zabrała również Olga Frycz.

REKLAMA

Zobacz wideo Maserak wskazuje numer jeden w "TzG". "To jest ryzykowne"

Fokstrot, którego zobaczyliśmy w wykonaniu Komarnickiej i Terrazzino, otrzymał od jury 39 punktów. Przypominamy, że w ostatnim odcinku pary mogły zgarnąć aż 50 punktów ze względu na to, że w gronie jurorskim znalazła się również Kayah. Widzowie zadecydowali, że to aktorka pożegna się z tanecznym show, co wzbudziło emocje. "To chyba jakiś żart!", "Byłam przekonana, że odpadnie Kamil", "Serio odechciewa się oglądać ten program, nie do wiary!", "Skandal! Jedna z najlepszych par!" - pisali oburzeni internauci w mediach społecznościowych programu.

Gwiazdy również skomentowały odpadnięcie Komarnickiej. Głos postanowiła zabrać Olga Frycz. Pod postem na Instagramie, w którym przekazano wieści, napisała jasno: "Szok!!! Szok!!!". Ada Fijał podsumowała to słowami "O nie", a Aleks Mackiewicz nie krył irytacji. "Skandal! Jedna z najlepszych par!" - ocenił. Katarzyna Bujakiewicz skwitowała tę sprawę komentarzem "dziwna historia...".

Rafał Maserak nie dowierzał, że Emilia Komarnicka pożegnała się z programem. - Szok i niedowierzanie, ale co edycję mamy takie sytuacje. Tak sobie myślałem, siedząc po obejrzeniu werdyktu, że widzowie jak widzą dobry taniec, to odpuszczają głosowanie. Najwyraźniej tych głosów zabrakło - uznał. Zwrócił uwagę na to, że aktorka mogła wypaść lepiej. - Mamy trzeci odcinek, więc uważam, że taniec powinien być na pierwszym planie. Dziś u Emilii i Stefana mieliśmy taki występ musicalowo-teatralny, a wiem, że mogłaby zatańczyć o wiele lepiej - ocenił. Więcej dowiecie się tutaj: Maserak zareagował na odpadnięcie Komarnickiej z "Tańca z gwiazdami". "Mogłaby zatańczyć lepiej"

