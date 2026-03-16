15 marca z "Tańcem z gwiazdami" pożegnała się Emilia Komarnicka, która tworzyła na parkiecie duet ze Stefano Terrazzino. Ich udział wzbudzał emocje, a wszystko przez fakt, iż mieli okazję występować razem na deskach teatru. Zaprezentowany przez aktorkę i tancerza fokstrot nie zachwycił widzów i już w trzecim odcinku odpadli. Rafał Maserak, który ocenił ich występ na dziewięć punktów, nie kryje zaskoczenia takim obrotem spraw.

"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak wprost o odpadnięciu Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino

Wielu sądziło, że Komarnicka i Terrazzino zajdą daleko, ale ostatecznie jako drudzy pożegnali się z programem. W rozmowie z Pomponikiem Rafał Maserak nie krył zaskoczenia. - Szok i niedowierzanie, ale co edycję mamy takie sytuacje. Tak sobie myślałem, siedząc po obejrzeniu werdyktu, że widzowie jak widzą dobry taniec, to odpuszczają głosowanie. Najwyraźniej tych głosów zabrakło - stwierdził juror.

Tancerz odniósł się również do opinii części widzów, którzy uważali, że Komarnicka i Terrazzino byli zbyt surowo ocenieni - otrzymali 39 punktów na 50 możliwych. Przypominamy, że 15 marca do jury dołączyła Kayah. - Ja już powiedziałem w pierwszym odcinku, że biorę pod uwagę możliwości danych uczestników, którzy przychodzą tu z jakimś doświadczeniem tanecznym i patrzę, jaki robią progres. Mamy trzeci odcinek, więc uważam, że taniec powinien być na pierwszym planie. Dziś u Emilii i Stefana mieliśmy taki występ musicalowo-teatralny, a wiem, że mogłaby zatańczyć o wiele lepiej - ocenił Maserak.

Tak będziemy się tutaj żonglować. Dziś mieliśmy pięciu jurorów i każdy też ma swoje zdanie. To nie był zły taniec. Na dobrym poziomie

- podsumował juror.

"Taniec z gwiazdami". Emilia Komarnicka odniosła się do odpadnięcia z programu

Aktorka po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" postanowiła zabrać głos. Na InstaStories zwróciła się do fanów, którzy oddawali na nią głosy. "Kochani! Jesteście wspaniali! Jesteśmy poruszeni waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu" - napisała na wstępie. Podkreśliła, że nie ma żalu o to, że pożegnała się z tanecznym show. "Nie obrażajcie się na 'Taniec z gwiazdami'. Ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym jest ta cała historia. Podzielę się! Jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej 'Taniec z gwiazdami" - skwitowała.

