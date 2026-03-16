Każdego roku gala rozdania Oscarów przyciąga uwagę widzów z całego świata. Stało się tak również w nocy z 15 na 16 marca, gdy odbyła się 98. edycja wydarzenia. Mimo tłumu gwiazd, wielkich emocji oraz stylowych kreacji, internauci nie kryją, że impreza ich nie porwała. W mediach społecznościowych pojawiła się już masa komentarzy.

Oscary 2026. Internauci wydali wyrok: Przewidywalne, nudne

Choć galę rozdania najważniejszych nagród filmowych zawsze śledzą miliony widzów, z roku na rok coraz częściej można natrafić na krytyczne komentarze po wydarzeniu. Przeglądając media społecznościowe, można stwierdzić, że internauci oceniają tegoroczne Oscary po prostu jako "nudne". "Zjechało się pół Hollywood, a oni nie mogą zorganizować gali, która nie wiałaby nudą. Tragedia", "Przewidywalne, nudne, nadęte do granic. Dlaczego oni nam to robią?", "W ostatnich latach mocno wieje nudą na Oscarach" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Widzom nie spodobał się również fakt, iż niektórzy laureaci nagrody nie mogli dokończyć swoich przemówień po otrzymaniu statuetki. W trakcie mówienia, nagle zagłuszano dane osoby muzyką. Nie umknęło to uwadze oglądających galę. "Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców", "Naprawdę nienawidzę, kiedy zagłuszają ich muzyką, żeby zeszli ze sceny. Ci ludzie właśnie zdobyli najwyższe wyróżnienie w świecie filmu, a wy chcecie zaoszczędzić kilka sekund na kolejny słaby skecz" - grzmieli w komentarzach.

Poruszenie po słowa Jimmy'ego Kimmela. Zażartował z Donalda i Melanii Trumpów

Innym momentem, o którym rozpisują się media, było przemówienie prezentera Jimmy'ego Kimmela podczas prezentowania nagród. Znany ze swojego poczucia humoru prowadzący "Jimmy Kimmel Live!" nie omieszkał przy tym nawiązać do Donalda i Melanii Trumpów. Wspomniał m.in. o filmie dokumentalnym na temat amerykańskiej pierwszej damy. - Na szczęście istnieje międzynarodowa społeczność filmowców, którzy poświęcają się opowiadaniu prawdy, często ryzykując wiele, by tworzyć filmy uczące nas czegoś, demaskujące niesprawiedliwość i inspirujące do działania. Są też jednak dokumenty, w których po prostu spaceruje się po Białym Domu, przymierzając buty - skomentował Kimmel. Na tym jednak nie poprzestał. Więcej przeczytacie w artykule: "Jimmy Kimmel uderzył w Donalda i Melanię Trumpów. Tak żartował podczas Oscarów".

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!