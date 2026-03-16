98. ceremonia rozdania Oscarów odbyła się 15 marca w Dolby Theatre. Największe gwiazdy przybyły do Hollywood, by jak co roku dowiedzieć się, które filmy zostały okrzyknięte najlepszymi w 2025 roku. Okazuje się, że największym wygranym tegorocznej gali był film "Jedna bitwa po drugiej", który zgarnął tego wieczoru aż sześć statuetek. Timothée Chalamet musiał obejść się smakiem. Czterokrotnie nominowany do Oscara aktor znów przegrał wyścig o prestiżową nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wielki Marty" [ZWIASTUN]

Oscary 2026. Timothée Chalamet szybko opuścił wydarzenie

Timothée Chalamet nominowany był w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Wyróżniono go za rolę w "Wielkim Martym". Wielu uważało, że z pewnością to on sięgnie po statuetkę. To była trzecia nominacja Chalameta w przeciągu ostatnich ośmiu lat - wcześniej wyróżniono go za "Tamte dni, tamte noce" oraz "Kompletnie nieznany". Aktor musiał znowu obejść się smakiem - Oscar trafił do Michaela B. Jordana za "Grzeszników". Choć Chalamet starał się uśmiechać, nie udało mu się całkowicie ukryć rozczarowania.

Problemem okazało się również to, że prowadzący galę zakpił z aktora. Odniósł się bowiem do wypowiedzi Chalameta z A CNN&Variety Town Hall Event. Gwiazdor kina stwierdził wówczas, że nie chciałby, aby kina podzieliły los "baletu czy opery". Według jego narracji artyści próbują "utrzymać coś przy życiu", choć "już nikogo to nie interesuje". - Dziwne, że bijecie brawa. Ochrona jest naprawdę surowa z powodu możliwych ataków ze strony artystów opery i baletu - powiedział prowadzący Conan O'Brien. Chalamet, który pojawił się na wydarzeniu z ukochaną Kylie Jenner, opuścił galę tuż po jej zakończeniu. Robili to podobno w pośpiechu. "Timothee został brutalnie zlekceważony" - skwitował sprawę brytyjski "Daily Mail".

Oscary 2026. Timothée Chalamet i Kylie Jenner przyłapani z siostrą aktora

Jak już wspomnieliśmy, u boku Chalameta brylowała Kylie Jenner, z którą aktor związany jest od 2023 roku. Para przybyła razem na rozdanie Oscarów. Chalamet zdecydował się na całkowicie białą stylizację, na którą składały się: marynarka, spodnie, koszula i krawat. Celebrytka pojawiła się w długiej, czerwonej, błyszczącej kreacji z głębokim dekoltem.

W pewnym momencie kamery E! News uchwyciły, jak na chwilę przed rozdaniem nagród do Chalameta i Jenner podeszła siostra aktora, Pauline, i przywitała się z bratem. Partnerka Chalemeta wydawała się z kolei mocno zaskoczona spotkaniem. Panie objęły się na powitanie, a następnie Pauline i Timothée zapozowali reporterom do zdjęć.

Timothée ChalametOtwórz galerię

