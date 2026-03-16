Za nami trzeci odcinek programu "Taniec z gwiazdami". Niespodzianką dla widzów i uczestników była obecność Kayah, która wyjątkowo dołączyła do grona jurorów. Występy przyniosły wielkie emocje. Sporo pochwał zebrała influencerka Natsu, która zdaniem jurorów zrobiła bardzo duży progres. Pod koniec odcinka przyszedł czas na wyniki głosowania widzów. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino pożegnali się z programem "Taniec z gwiazdami". Internauci nie kryli szoku, ponieważ para bardzo dobrze radziła sobie na parkiecie.

"Taniec z gwiazdami". Emilia Komarnicka opublikowała wpis. "Ja spokojna"

Po odpadnięciu aktorka opublikowała wpis na InstaStories. Zwróciła się do fanów, którzy oddawali na nią głosy. "Kochani! Jesteście wspaniali! Jesteśmy poruszeni waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu" - zaczęła. Wspomniała o tym, że nie ma żalu po werdykcie. "Nie obrażajcie się na 'Taniec z gwiazdami'. Ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym jest ta cała historia. Podzielę się! Jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej 'Taniec z gwiazdami" - napisała na InstaStories. Po kadr zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Taniec z gwiazdami". Lawina komentarzy w sieci. "Odechciewa się oglądać ten program"

Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat eliminacji. Wiele osób przekonywało, że Komarnicka niesłusznie odpadła z programu. "To chyba jakiś żart!", "Byłam przekonana, że odpadnie Kamil", "Serio odechciewa się oglądać ten program, nie do wiary!", "Skandal! Jedna z najlepszych par!" - pisali. Pojawiły się też głosy na temat wcześniejszej znajomości aktorki i tancerza. "Wszystko przez ich spektakl", "Niesprawiedliwe było to, że tańczyli razem", "Moim zdaniem słusznie" - pisali.

