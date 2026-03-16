W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu odbyła się 98. gala wręczenia Oscarów, na której jak co roku pojawiły się rzesze gwiazd. Na scenie wśród innych sław, które prezentowały nagrody w konkretnych kategoriach, stawił się także znany prezenter Jimmy Kimmel. Podczas swojej żartobliwej przemowy nie omieszkał wspomnieć o Donaldzie i Melanii Trumpach.

Jimmy Kimmel wbił szpilę Donaldowi i Melanii Trumpom. "Jego żona nie została nominowana"

- Na takich galach często mówi się o odwadze, ale prawdziwą odwagą jest opowiedzieć historię, za którą można zapłacić życiem. Jak wiecie, są kraje, których przywódcy nie wspierają wolności słowa - zaczął Kimmel podczas swojego wystąpienia. - Nie mogę jednak powiedzieć, o które chodzi. Powiedzmy tylko: Korea Północna i CBS - dodał prezenter, odnosząc się do zeszłorocznej sytuacji, w której jego program został nagle zdjęty z anteny.

Wtem postanowił poruszyć też temat filmu o amerykańskiej pierwszej damie, "Melania". - Na szczęście istnieje międzynarodowa społeczność filmowców, którzy poświęcają się opowiadaniu prawdy, często ryzykując wiele, by tworzyć filmy uczące nas czegoś, demaskujące niesprawiedliwość i inspirujące do działania. Są też jednak dokumenty, w których po prostu spaceruje się po Białym Domu, przymierzając buty - dodał Kimmel, na koniec bezpośrednio nawiązując do Donalda Trumpa. - O, człowieku, on będzie wściekły, że jego żona nie została nominowana za to - skwitował prezenter.

Gala Oscarów nie obyła się bez kontrowersji. Widzowie nie kryli wściekłości

Inną sytuacją, która zapadnie w pamięci widzów tegorocznych Oscarów, będzie fakt, iż niektórzy laureaci nagrody nie mogli dokończyć swoich przemówień po otrzymaniu statuetki. Miało to miejsce m.in. po zwycięstwie twórców utworu "Golden" z filmu "K-Popowe łowczynie demonów".

Po odebraniu nagrody na scenie zdążyła wypowiedzieć się tylko wokalistka Ejae, a kolejne przemówienia zagłuszono już muzyką. Internauci jasno ocenili ten ruch produkcji. "Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

