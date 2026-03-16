W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu odbyła się 98. gala wręczenia Oscarów. Podczas wydarzenia triumfowali m.in. twórcy produkcji "Jedna bitwa po drugiej", która dostała aż sześć statuetek, w tym dla najlepszego filmu. Podczas gali nie obyło się jednak bez kontrowersji. Widzowie są mocno zirytowani faktem, że niektórzy laureaci Oscarów nie mogli w całości zaprezentować na scenie przemowy, a ich wypowiedzi ucinano.

Kontrowersyjne decyzje organizatorów Oscarów. Widzowie reagują

Tak sytuacja miała miejsce m.in. po zwycięstwie twórców utworu "Golden" z filmu "K-Popowe łowczynie demonów", który został wyróżniony statuetką dla najlepszej piosenki oryginalnej. Po odebraniu nagrody na scenie zdążyła wypowiedzieć się tylko wokalistka Ejae, a kolejne przemówienie zagłuszono muzyką. Pod nagraniem z Oscarów, na którym widać ten moment, nie brakuje negatywnych komentarzy pod adresem organizatorów gali.

"Zagłuszanie ich przemówienia przy odbiorze nagrody głośną muzyką było nieprofesjonalne, to brak szacunku wobec zwycięzców", "Naprawdę nienawidzę, kiedy zagłuszają ich muzyką, żeby zeszli ze sceny. Ci ludzie właśnie zdobyli najwyższe wyróżnienie w świecie filmu, a wy chcecie zaoszczędzić kilka sekund na kolejny słaby skecz", "Gdyby robili tak z każdą osobą, byłoby to zrozumiałe, ale w takiej sytuacji to brak szacunku" - możemy przeczytać.

Conan O'Briena skomentował zachowanie organizatorów Oscarów

Niezręczna sytuacja miała miejsce również w momencie, gdy twórcy produkcji "Dwie osoby wymieniające się śliną" odbierali Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Wyemitowano wypowiedź reżyserki Natalie Musteata'y, ale gdy do mikrofonu podszedł pracujący z nią przy filmie drugi reżyser, Alexandre Singh, wyłączono mu mikrofon i przygaszono światła na scenie. Kamery pokazały wówczas zażenowanego sytuacją prowadzącego galę Conana O'Briena i ostatecznie reżyserowi pozwolono dokończyć wypowiedź. O'Briena próbował później obrócić całą sytuację w żart. - Rozumiem, że mamy mało czasu, ale odłączanie mężczyźnie mikrofonu, kiedy mówi, jest przezabawne - powiedział.

