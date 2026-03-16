Sean Penn otrzymał w tym roku nominację do Oscara za drugoplanową rolę męską w filmie "Jedna bitwa po drugiej". Podczas gali odbywającej się w nocy z 15 na 16 marca stało się jasne, że to właśnie on zgarnął statuetkę, pokonując Benicio del Toro, Jacoba Elordi, Delroya Lindo oraz Stellana Skarsgårda. Sean Penn nie przybył jednak na wydarzenie, a Oscara w jego imieniu odebrał wręczający nagrodę Kieran Culkin.

Wiadomo, dlaczego Sean Penn nie pojawił się na Oscarach

Culkin wręczający nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego w żartobliwy sposób skomentował nieobecność Seana Penna na gali. - Sean Penn nie mógł być tu tego wieczoru - lub nie chciał tu być - powiedział. Decyzja aktora wywołała ogromne poruszenie wśród widzów gali, a na X pojawiła się lawina komentarzy. "Sean Penn dostał Oscara, a nawet nie pofatygował się na galę. Albo to najbardziej wyluzowany ruch w historii Hollywood, albo wiedział coś, czego my nie wiedzieliśmy", "Skoro nie przyszedł, to nie powinien dostać statuetki", "Kieran powiedział prawdę, wszyscy dobrze wiemy, że Penn nie chciał tu być" - czytamy.

Jak dowiedział się "The New York Times", Sean Penn nie zjawił się na gali, ponieważ krótko przed Oscarami opuścił Stany Zjednoczone. Aktor miał wyjechać do Europy, a w planach ma m.in. wizytę w Ukrainie. Penn już wcześniej angażował się w pomoc Ukrainie. W listopadzie 2022 roku przekazał też jedną ze swoich statuetek Oscara Wołodymyrowi Zełenskiemu jako "symbol wiary w wygraną".

Anne Hathaway wręczyła Oscara u boku Anny Wintour

Podczas tegorocznej gali nie brakowało niespodzianek. Jedną z nich było pojawienie się na scenie Anny Wintour, która wraz z Anne Hathaway wręczyła Oscary w kategoriach "najlepsze kostiumy" oraz "najlepsza charakteryzacja i fryzury". Ich wspólne wyjście na gali to nawiązanie do zbliżającej się premiery drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

