Gala Oscarów, odbywająca się w tym roku w nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu, jak zwykle przyciągnęła tłum gwiazd. Na wydarzeniu pojawił się m.in. Timothée Chalamet, który został nominowany do statuetki dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie "Wielki Marty". Aktor w pojedynkę pozował na czerwonym dywanie, ale już na sali towarzyszyła mu ukochana Kylie Jenner. Para oglądała galę z pierwszego rzędu.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet uchwyceni na Oscarach z siostrą aktora

Timothée Chalamet na tegoroczną galę wybrał biały total look, na który składała się marynarka, spodnie, koszula i krawat. W tym samym kolorze miał nawet buty. Kylie Jenner na wydarzeniu pojawiła się z kolei w błyszczącej, czerwonej kreacji z głębokim dekoltem. Celebrytka miała rozpuszczone, lekko zakręcone włosy, a stylizację uzupełniła diamentowym naszyjnikiem.

Na nagraniu uchwyconym przez E! News chwilę przed galą widać, że do Chalameta i Jenner podeszła na chwilę siostra aktora Pauline, która przywitała się z bratem. Partnerka Chalemeta wydawała się z kolei mocno zaskoczona spotkaniem. Panie objęły się na powitanie, a następnie Pauline i Timothée zapozowali reporterom do zdjęć.

Timothée Chalamet przed Oscarami wywołał kontrowersje

Przypomnijmy, że krótko przed tegoroczną galą Oscarów Chalamet został bohaterem medialnej afery. Aktor w rozmowie z Matthew McConaugheyem w krytyczny sposób wypowiedział się o balecie i operze. - Nie chciałbym pracować w balecie lub operze, gdzie panuje atmosfera typu: "Hej! Utrzymajcie to przy życiu, mimo że nikogo to już nie interesuje". Z całym szacunkiem dla ludzi związanych z baletem i operą... - stwierdził. Słowa Chalameta nie tylko były mocno krytykowane przez całą branżę artystyczną, ale też bardzo źle wpłynęły na wizerunek aktora.