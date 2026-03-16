Nie do wiary, z kim Anne Hathaway wręczała Oscara. Padniecie

W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu poznamy wszystkich laureatów Oscarów. Tegoroczna gala, zorganizowana w Dolby Theatre w Los Angeles, odbywa się w tym roku już po raz 98. Prowadzącym wydarzenie został tym razem Conan O’Brien. Na scenie pojawiła się cała plejada gwiazd, które wręczają statuetki tegorocznym laureatom. Anne Hathaway na oscarowej gali pojawiła się u boku samej Anny Wintour.

Anne Hathaway i Anna Wintour razem na oscarowej gali

Anne Hathaway i Anna Wintour miały okazję zaprezentować nominowanych i wręczyć statuetki w dwóch kategoriach. Za najlepsze kostiumy, która powędrowała do Kate Hawley ("Frankenstein") oraz za najlepszą charakteryzację i fryzury, którą otrzymali Mike Hill[, Jordan Samuel i Cliona Furey ("Frankenstein").

Wspólne wyjście Hathaway i Wintour na oscarowej gali nie było oczywiście przypadkowe. To z pewnością nawiązanie do zbliżającej się wielkimi krokami premiery drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady", w którym aktorka gra główną rolę. Nie jest tajemnicą, że pierwowzorem jej filmowej szefowej Mirandy Priestly (Meryl Streep) jest właśnie Anna Wintour.

Podczas oscarowej gali nawiązały zresztą do kultowego filmu. Hathaway spytała Wintour, co sądzi o jej sukni, a ikona mody wymownie zignorowała pytanie, czym wywołała salwę śmiechu na sali. Wintour zwróciła się też do aktorki słowami "dziękuję, Emily", nawiązując do imienia bohaterki z "Diabeł ubiera się u Prady".

Oscary 2026. Polak ze statuetką

Przypomnijmy, że o statuetkę za najlepsze kostiumy ubiegała się w tym roku również Polka Małgorzata Turzańska. Oscara otrzymał za to inny polski twórca - Maciek Szczerbowski, który wraz z Chrisem Lavisem został wyróżniony nagrodą za krótkometrażową animację "The Girl Who Cried Pearls". Szczerbowski ubiegał się o Oscara również w 2008 roku za krótkometrażowy film animowany "Madame Tutli-Putli".

