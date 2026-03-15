Komarnicka i Terrazzino odpadli w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami". Fani wściekli: To chyba jakiś żart

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino nieoczekiwanie opuścili program 15 marca, co nie obyło się bez zaskoczenia w studiu oraz w komentarzach. Duet szybko pożegnał się z formatem, mimo tego, że aktorka zna tancerza od dawna i już występowała u jego boku w innych projektach. Po odcinku nie zabrakło komentarzy na Instagramie. Zobaczcie sami.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino odpadli z "Tańca z gwiazdami". Mieli apetyt na więcej

Aktorka i tancerz zaprezentowali na parkiecie fokstrota, który wzbudził spore emocje wśród jurorów. Jako pierwszy głos zabrał Rafał Maserak, który nie szczędził pochwał dla występu. – Show było niesamowite, wielkie brawa – powiedział. Jednocześnie zwrócił uwagę, że para dość szybko zaczęła wplatać w choreografię elementy freestyle’u. – Stefano, to dopiero trzeci odcinek, a wy już idziecie w freestyle – zauważył, zachęcając tancerza, by w kolejnych tygodniach bardziej trzymał się klasycznych układów. Wiemy już, że mimo 39 punktów od jury, kolejnego tańca nie będzie. Zobaczymy parę tak jak zawsze w odcinku finałowym, gdzie wracają duetu z dawnych odcinków.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino powinni zostać? To mówią widzowie

Tuż po ogłoszeniu wyników na profilu na Instagramie programu pojawił się wpis, w którym ogłoszono, kto odpadł. Mimo tego, że głosowali widzowie, wielu było w szoku, a w ciągu ok. 20 minut pojawiło się prawie dwa tysiące komentarzy. "To chyba jakiś żart!", "Byłam przekonana, że odpadnie Kamil", "Serio odechciewa się oglądać ten program, nie do wiary!", "Skandal! Jedna z najlepszych par!" - piszą wściekli fani pary. Niektórzy jednak uważają, że słusznie odpadli. A wszystko przez to, że znali się przed programem i tańczyli razem.

Pojawiły się także typy, kto powinien tym razem odpaść. Wielu typuje Natsu, a także Piotra Kędzierskiego. Przypomnimy, co w tym odcinku pokazał znany dziennikarz. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zaprezentowali quickstepa. W choreografii nie zabrakło humorystycznych momentów, które szczególnie rozbawiły Tomasza Wygodę. Jurorzy ocenili występ następująco: Rafał Maserak przyznał 5 punktów, Ewa Kasprzyk 8, Kayah 10, Tomasz Wygoda 5, a Iwona Pavlović 3. Łącznie para zdobyła 31 punktów. Natsu z kolei poprawiła się w porównaniu do poprzedniego odcinka i również jest bezpieczna.

