Historyczna chwila w "Tańcu z gwiazdami". Czegoś takiego jeszcze nie było

"Taniec z gwiazdami" nadal potrafi zaskoczyć widzów. 15 marca w jury zasiadła piąta osoba. Do Ewy Kasprzyk, Iwony Pavlovic, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody dołączyła Kayah. Piosenkarka nie tylko była gwiazdą wieczoru i to do jej piosenek tańczyli uczestnicy, lecz także sama oceniała występy. Przez to po raz pierwszy w historii programu, jak przekazali prowadzący Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, można było zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Paulina Gałązka zdobyła 50 punktów w "TzG"

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz 15 marca zatańczyli rumbę. Taniec zachwycił jurorów, którzy nie ukrywali emocji. - Takich rumb potrzebujemy - skomentowała Iwona Pavlovic. - Prócz ciebie, nic, aż do finału - dodała Kayah, nawiązując do tytułu utworu, przy którym para zatańczyła układ. Ostatecznie para otrzymała od każdego z nich maksymalną notę. - Historyczna pierwsza 50. w programie - komentowała zachwycona Paulina Sykut-Jeżyna.

Aktorka i tancerz zostali docenieni także przez internautów. Pod postem, który został udostępniony na Instagramie, zostawili mnóstwo komplementów. "Adekwatne oceny! Brawo", "Cudowna rumba, Paulinka, jakie emocje", "Najpięknieszy taniec tej edycji" - zachwycają się. Uważacie, że Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz słusznie dostali taką ocenę? Dajcie znać w naszej sondzie!

Magdalena Boczarska zdobyła się na osobiste wyznanie

W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło także osobistych wyznań gwiazd. Na takie zdecydowała się Magdalena Boczarska. Aktorka zabrała Jascka Jeschke, z którym jest w parze, do grupy kaskaderów, z którymi się szkoli. Tam pod wpływem emocji przyznała, że choć jest uznawana za osobę silną, to także jej zdarzają się gorsze chwile.

- Zdaję sobie sprawę, że jestem postrzegana jako silna osoba, myślę, że niejednokrotnie tę postawę wymusiło na mnie życie. Potrafiłam być w niejednej rozsypce, przeżyć niejeden koniec świata. Nauczyłam się prosić o pomoc. Nauczyłam się przyznawać do swojej słabości. Nikt nie jest silny przez cały czas - mówiła przed kamerami 47-latka.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród teogorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!