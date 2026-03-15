Magdalena Boczarska przyjęła zaproszenie do 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorce partneruje Jacek Jeschke i jest typowana jako jedna z faworytek do wygrania Kryształowej Kuli. W trzecim odcinku show gwiazda zatańczyła do piosenki "Testosteron", którą wykonuje Kayah (która 15 marca pojawiła się w składzie jurorów). Przed wykonaniem cha-chy padło osobiste wyznanie.

Magdalena Boczarska w "TzG" o słabości

Aktorka w materiale wyemitowanym przed kolejnym tańcem w show, zabrała Jacka Jeschke do klubu kaskaderów, by "pokazać mu trochę jej świata". Mówiąc o nowych wyzwaniach, aktorka zdobyła się na wyznanie. - Zdaję sobie sprawę, że jestem postrzegana jako silna osoba, myślę, że niejednokrotnie tę postawę wymusiło na mnie życie. Potrafiłam być w niejednej rozsypce, przeżyć niejeden koniec świata. Nauczyłam się prosić o pomoc. Nauczyłam się przyznawać do swojej słabości. Nikt nie jest silny przez cały czas - mówiła przed kamerami 47-latka. Boczarska i Jeschke po emisji materiału zatańczyli cha-chę do piosenki Kayah. Rafał Maserak dał 8 punktów, Ewa Kasprzyk 10, Kayah 10, Tomasz Wygoda 9 i Iwona Pavlovic 8. Tym samym zdobyli 45 punktów.

Widzowie ocenili taniec Magdaleny Boczarskiej

"Bardzo dobra cha-cha, mega przyjemnie się was ogląda na parkiecie", "To już staje się nudne... Kolejny raz świetny taniec", "Trzymają wysoki poziom. Było ekstra" - zachwycają się. A Wam jak się podobało? Dajcie znać w naszej sondzie. A jak poszło innym parom? Zapraszamy do relacji!

