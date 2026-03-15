"Taniec z gwiazdami" w ostatnim odcinku musiał rozstać się z jedną parą - odpadła Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Rywalizacja jest zatem zaostrzona i wiemy, że kolejny duet odpadnie na koniec programu. W studiu Polsatu pojawili się wieczorem nie tylko gwiazdy i tancerze, ale i goście specjalni, którzy kibicowali ulubionym parom. Co widzieliśmy 15 marca?

"Taniec z gwiazdami". Trzeci odcinek był bardzo emocjonujący

Odcinek rozpoczął się nietypowo - ogłoszono gwiazdę specjalną, którą była Kayah. Została w wyjątkowy sposób powitana przez tancerzy w ramach "Kayah night". W tym odcinku nie zabrakło zatem muzycznych akcentów z repertuaru wokalistki. Co więcej, gwiazda dołączyła do jurorów. Tym samym każda z par mogła wytańczyć maksymalnie 50 punktów.



Pierwszy taniec na parkiecie należał do Jaspera i Darii Sytej, którzy pokazali sambę. Taniec spodobał się piosenkarce, a z kolei Pavlović miała uwagi dotyczące techniki. Jak ten taniec finalnie oceniło jury? Rafał Maserak przekazał 6 punktów, Ewa Kasprzyk 7, Kayah 10, Tomasz Jan WygodaPublikujIwona Pavlović 5, co razem dało 34 punkty.

Drugi taniec wykonali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Duet zaprezentował cha-chę do hitu "Testosteron". - Naprawdę to było świetne. Tego testosteronu było dużo w nogach - przekazał zachwycony Tomasz Wygoda. - Jesteś absolutną fighterką - skomentowała z kolei Ewa Kasprzyk. Rafał przyznał 8 punktów, Ewa Kasprzyk 10, Kayah 10, Tomasz Jan Wygoda 9, a Iwona Pavlović 8. Para zebrała aż 45 punktów!

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zatańczyli fokstrota. - Show niesamowite, wielkie brawa - zaczął Maserak. - Stefan... trzeci odcinek i już robicie freestyle - zaznaczył juror, namawiając tancerza do trzymania się tradycyjnych układów. Jak para została finalnie oceniona? Maserak przekazał 7 , Ewa Kasprzyk 9 , Kayah 10, Tomasz Wygoda 7, a Czarna Mamba 6, co dało 39 punktów.

Po przerwie przywitali nas Kamil Nożyński i Izabela Skielska. Cha-cha-cha gwiazdora "Ślepnąc od świateł" została surowo oceniona przez Czarną Mambę. - Stopy nie pracowały w ogóle! - zaznaczyła Pavlović. Pochwaliła z kolei aktora za nietypową mimikę. Nożyński bowiem nie uśmiecha się w tańcu. Kayah z kolei była zachwycona i zauważyła u gwiazdora "pociąg do Izabeli". Rafał Maserak ocenił taniec na 5, Ewa Kasprzyk 8, Kayah klasycznie 10, Tomasz Wygoda 5, a Iwona Pavlović 4. Razem 32 punkty.

Kolejną dawkę emocji zaserwowali Sebastian Fabijański i Julia Suryś z ognistym paso doble. - Ty byłeś tak skupiony w ciele, miałeś podciągnięte biodra, miednicę... - opisywał zachwycony Maserak. Fabijański po tańcu nie ukrywał, że ma problemy z nogą, powoli idąc w kierunku Pauliny Sykut-Jeżyny. Jak wyglądała punktacja jurorów? Rafał przekazał 9, Ewa Kasprzyk 10, Kayah 10, Tomasz Wygoda 9, a Iwona Pavlović... 10, co bardzo ucieszyło aktora. Razem 48 punktów.

Rumba w wykonaniu Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza. - Takich rumb potrzebujemy - skomentowała zachwycona Czarna Mamba. - Prócz ciebie, nic, aż do finału - powiedziała z kolei Kayah, nawiązując do tytułu utworu, przy którym para zatańczyła rumbę. Para wytańczyła do tej pory najwyższy wynik, czyli 50 punktów.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska pokazali natomiast quickstepa do hitu "Prawy do Lewego". Nie zabrakło zabawnych wstawek, które poruszyły między innymi Tomasza Wygodę. Para została oceniona następująco: Rafał Maserak 5, Ewa Kasprzyk 8, Kayah 10, Tomasz Wygoda 5 i Iwona Pavlović 3, co dało razem 31 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli tango, które trzymało w napięciu od początku do końca. Ewa Kasprzyk dała do zrozumienia, że odjęło jej mowę po tym występie. - Ja bym poszła z tobą w tango - zaznaczyła z kolei Kayah. Rafał Maserak ocenił taniec na 10, Ewa Kasprzyk na 10, Kayah na 10, Tomasz dał parze 9, a Iwona Pavlović 9. Razem 48 punktów.

