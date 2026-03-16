"Milionerzy" ponownie dostarczyli widzom ogromnych emocji. Elżbieta Marszalec stanęła przed szansą zdobycia głównej nagrody. Prowadzący Hubert Urbański zadał jej finałowe pytanie dotyczące podstaw geometrii i liczby wymiarów przypisywanych punktowi. Księgowa z Warszawy zachowała zimną krew i wskazała właściwą odpowiedź, dzięki czemu sięgnęła po milion złotych. Ile trafi na jej konto?
Zwycięzcy głównej nagrody w programie nie dostają całego miliona złotych. Kwota wypłacana laureatom jest pomniejszona o należny podatek. Elżbieta Marszalec doskonale o tym wiedziała i odniosła się do tej kwestii w rozmowie z Pomponikiem. - To jest podatek dochodowy od wygranej, 10 proc. Zostanie 900 tys. Ja jestem księgową, to jest naturalne, że od wszystkiego, co zarabiamy, płacimy podatki, państwo się utrzymuje z naszych podatków. Liczyłam się z tym, że jest podatek od wygranej, (...) w ogóle cieszę się, że cokolwiek wygrałam - przekazała zwyciężczyni w najnowszym wywiadzie po wyemitowaniu odcinka.
Nie mogło zabraknąć przygnębiającego wniosku. - Smutne, ale widocznie takie są potrzeby fiskusa, gdzieś coś trzeba załatać - dodała. Księgowa z Warszawy chce przeznaczyć nagrodę na konkretny cel. Z racji tego, że ma dobrą więź z własnymi dziećmi, pragnie wesprzeć ich cele.
- Mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. Są światłem mojego życia. (...) W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy - powiedziała zwyciężczyni. Chce dołożyć się do mieszkań dla dzieci. - To bardzo ważne, żeby po całym dniu wracać do swojego domu - uzupełniła.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!