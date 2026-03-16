"Milionerzy" ponownie dostarczyli widzom ogromnych emocji. Elżbieta Marszalec stanęła przed szansą zdobycia głównej nagrody. Prowadzący Hubert Urbański zadał jej finałowe pytanie dotyczące podstaw geometrii i liczby wymiarów przypisywanych punktowi. Księgowa z Warszawy zachowała zimną krew i wskazała właściwą odpowiedź, dzięki czemu sięgnęła po milion złotych. Ile trafi na jej konto?

REKLAMA

Zobacz wideo Urbański obnaża kulisy "Milionerów"

"Milionerzy". Wygrała milion, ale podatek zabierze sporą część nagrody

Zwycięzcy głównej nagrody w programie nie dostają całego miliona złotych. Kwota wypłacana laureatom jest pomniejszona o należny podatek. Elżbieta Marszalec doskonale o tym wiedziała i odniosła się do tej kwestii w rozmowie z Pomponikiem. - To jest podatek dochodowy od wygranej, 10 proc. Zostanie 900 tys. Ja jestem księgową, to jest naturalne, że od wszystkiego, co zarabiamy, płacimy podatki, państwo się utrzymuje z naszych podatków. Liczyłam się z tym, że jest podatek od wygranej, (...) w ogóle cieszę się, że cokolwiek wygrałam - przekazała zwyciężczyni w najnowszym wywiadzie po wyemitowaniu odcinka.

Nie mogło zabraknąć przygnębiającego wniosku. - Smutne, ale widocznie takie są potrzeby fiskusa, gdzieś coś trzeba załatać - dodała. Księgowa z Warszawy chce przeznaczyć nagrodę na konkretny cel. Z racji tego, że ma dobrą więź z własnymi dziećmi, pragnie wesprzeć ich cele.

"Milionerzy". Elżbieta Marszalec wie, na co przeznaczy wygraną

- Mam dwoje dzieci, które bardzo kocham. Syna i córkę. Syn jest starszy, córka młodsza. Są światłem mojego życia. (...) W tej chwili bardzo ciężko jest młodym ludziom. Nie mówię, że nam było łatwo - do dzisiaj spłacam kredyt mieszkaniowy - powiedziała zwyciężczyni. Chce dołożyć się do mieszkań dla dzieci. - To bardzo ważne, żeby po całym dniu wracać do swojego domu - uzupełniła.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!