Agnieszka Kaczorowska wraz z Marcinem Rogacewiczem od kilku dni odwiedzają kolejne miasta ze spektaklem taneczno-muzycznym "Siedem". Tytuł przedstawienia nie jest przypadkowy - nawiązuje do numeru, z którym aktorzy występowali w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". To właśnie na parkiecie popularnego show Polsatu po raz pierwszy oficjalnie potwierdzili, że łączy ich nie tylko taneczna współpraca, ale także relacja prywatna. Show dało im wiele przemyśleń oraz umiejętności.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz szczerze o "Tańcu z gwiazdami". Ten program miał dla nich duże znaczenie

- Zawsze będę powtarzał to zdanie, że w moim przypadku jest życie przed "Tańcem z gwiazdami" i po programie. Bardzo dużo mi dał tamten czas - zaczął aktor w rozmowie Plejadą, gdzie skupił się na podsumowaniu tanecznej przygody. Gdyby nie program, zakochani nie ruszyliby ze spektaklem. Dzięki show nauczyli się sumiennych, kilkugodzinnych przygotowań każdego dnia. - Byśmy siedzieli tam po dwie, trzy godziny, bo są inne obowiązki, więc nic by nas tak nie zmobilizowało jak ten program - dodała Kaczorowska.

Rogacewicz z kolei wspomniał o pewnych trudnościach, jakie miał przed zatańczeniem na parkiecie. - Bez "Tańca..." - przyp. red.] nie poradziłbym sobie tak z kompleksami mojego ciała i takimi zawodowymi, aktorskimi, które tam tak wyczyściłem, że dzisiaj naprawdę nie mogę się doczekać kolejnego spektaklu - zdradził szczerze.

Mama Kaczorowskiej poznała Rogacewicza. To o nim sądzi

Wiemy, że mama Agnieszki Kaczorowskiej od lat stoi za córką murem, dlatego po premierze spektaklu "Siedem" para nie zapomniała podziękować jej ze sceny. Plejada zapytała Marcina Rogacewicza, jak układa się jego relacja z mamą ukochanej i czy udało mu się zdobyć jej sympatię. - I cóż ja mogę teraz powiedzieć? - odpowiedział z uśmiechem aktor. - Od pierwszego spotkania - dopowiedziała Kaczorowska.

Tancerka podkreśliła też, że mama była dla nich ogromnym wsparciem podczas przygotowań do spektaklu. - Przede wszystkim w opiece nad dziećmi. Babunia jest niezastąpioną opieką. Najlepszą, bo nie obcą. Jest taką z sercem na dłoni - wyjaśniła. Jak dodała, w czasie intensywnych prób, które potrafiły trwać nawet kilkanaście godzin dziennie, pomoc babci była bezcenna. - Babcia po prostu pomagała - podsumowała.

