W nocy z 15 na 16 marca odbędzie się gala tegorocznych Oscarów. 22 stycznia ogłoszono listę nominowanych. Największym faworytem okazał się film "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera, który zdobył aż 16 nominacji. Tym samym ustanowił nowy rekord w historii nagród Akademii. Do tej pory najwyższy wynik należał do trzech tytułów - "Titanica", "La La Land" oraz "Wszystko o Ewie", które otrzymały po 14 nominacji. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się noc pełna emocji. Tradycyjnie dzień przed galą gwiazdy są zapraszane na uroczystą kolację.

Zobacz wideo Który film nominowany do Oscara zrobił na Warnke największe wrażenie? "Dla mnie to jest kino, które linkuje z naszym polskim Krzysztofem Kieślowskim"

Gwiazdy na kolacji przed Oscarami. To dzieje się dzień przed wydarzeniem

Nie da się ukryć, że Oscary od lat uchodzą za najważniejsze wydarzenie w świecie filmu. Podczas uroczystej gali na czerwonym dywanie pojawiają się największe gwiazdy. Sama ceremonia to jedno z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich roku, ale wokół niej organizowanych jest także wiele dodatkowych spotkań i przyjęć. Jednym z nich była kolacja Chanel & Charles Finch. Wśród zaproszonych gości pojawiła się m.in. Meg Ryan, która na co dzień raczej stroni od imprez w show-biznesie.

Na kolacji obecna była również Lauren Sanchez, która tym razem wybrała bardziej stonowany strój. Na salonach pojawił się także Mick Jagger, który chętnie pozował do zdjęć ze swoją narzeczoną młodszą od niego o 44 lata. Nie zabrakło również odważniejszych modowych wyborów. Na ściance fotografom zaprezentowała się Kristen Stewart w nietypowej spódnicy, a Lily-Rose Depp wybrała odważny strój. Czekacie na Oscary?

Nominowani do Oscara otrzymają potężne prezenty. Podarunki są warte ponad milion

Jak informują zagraniczne media, nominowani do Oscara otrzymają słynną paczkę prezentów "Everyone Wins". Według informacji "New York Post", wśród nagród znalazły się ekskluzywne wyjazdy. Gwiazdy będą mogły spędzić czas w luksusowej willi w Kostaryce, Laponii i na Sri Lance. Nie zabrakło również ofert związanych z urodą. W zestawie przewidziano odmładzające zabiegi kosmetyczne, luksusowe kosmetyki do pielęgnacji, a także zabieg modelującej liposukcji i metamorfozę uśmiechu z wybielaniem zębów.

Dodatkowo gwiazdy mogą skorzystać z usług prawnika, konsultacji z projektantem wnętrz czy profesjonalnej sesji portretowej. W paczce znalazły się też bardziej nietypowe prezenty: zestaw do degustacji herbaty, czekoladowe precle z jadalnym złotem, produkty z konopi, komplet walizek, modelująca bielizna, nowoczesna słuchawka prysznicowa oraz limitowane pióro wieczne.

