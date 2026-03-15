"Mam talent!" powoli się rozkręca. W nowej edycji show mieliśmy już okazję widzieć występy, które zdaniem jurorów zasłużyły na tzw. złoty przycisk - czyli automatyczne wysłanie danego uczestnika do półfinału. Stało się tak również 14 marca. Tym razem na ten ruch zdecydował się Marcin Prokop, którego urzekł talent młodej wokalistki.

"Mam talent!". Marcin Prokop wcisnął złoty przycisk. "Wow, po prostu wow. Nie mam słów"

Uczestniczką, która podbiła serca jurorów, była 14-letnia Marcelina, która jako swój talent zaprezentowała przed publicznością śpiew. Jej silny głos zachwycił jury, które nie mogło wyjść z podziwu nad umiejętnościami dziewczyny. - Wow, po prostu wow. Nie mam słów - oceniła Agnieszka Chylińska. Siedząca obok Julia Wieniawa i Agustin Egurrola również nie kryli, że występ uczestniczki bardzo im się spodobał.

Wtem głos zabrał jednak Marcin Prokop. - No Marcela, ale dałaś. (...) Będę o ciebie walczył jak przedsiębiorca o zwrotu VAT-u. A właściwie, to żeby o ciebie nie walczyć... Bo potem różne rzeczy mogą się zdarzyć... To ja już teraz bym chciał, żebyś była w finale. Złoty przycisk dla ciebie - powiedział juror, uprzedzając tym samym Chylińską, która również chciała wykorzystać przycisk na Marcelinę. Młoda wokalistka, jak i jej najbliżsi na backstage'u nie kryli wzruszenia.

Internauci podzielają zdanie jury "Mam talent!". "Zasłużyła na złoty przycisk"

Po występie Marceliny prędko pojawiło się wiele komentarzy widzów w mediach społecznościowych. Internauci mają takie samo zdanie, jak jurorzy. "Jakie to było doskonałe. Piękna dziewczyna z przeogromnym talentem. Brawo Marcelina. Idziesz po finał!", "Moim zdaniem cudownie zaśpiewała i słusznie zasłużyła na złoty przycisk!", "Czysto zaśpiewane i bardzo profesjonalnie. To był zdecydowany i dobry ruch Marcina! Widać było i czuć, że stres przegrał, a wygrał talent", "W pełni zasłużone. Przecudownie", "Cudo, cudo, cudo. Wygraj dziewczyno ten program" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

