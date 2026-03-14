Nie milkną echa po głośnej wypowiedzi Przemysława Czarnka o odnawialnych źródłach energii. Nowy kandydat PiS na premiera ostro je skrytykował - nazwał je "OZE-sroze". Słowa te poszły w świat i stały się viralem. Jak się okazuje, zainspirowały nie tylko twórców memów, lecz także dziennikarza TVN24, Radomira Wita, który postanowił napisać wiesz inspirowany wypowiedzią Czarnka.
Radomir Wit to prowadzący programu "BezKitu" i to właśnie w nim zaprezentował wiersz, który sam napisał. - W "BezKitu" czas na wiersz. Nazwałem go "OZE-sroze" - zapowiedział na antenie TVN24 i po chwili zaczął recytować. - Co zrobić, gdy smogiem wszystko spowite, a płuca twe dymem nabite? Jak polityk ci pomoże? Żadnych OZE-sroze! Gdy panele instalujesz, ślad węglowy niwelujesz, trochę wiatrem dokooptujesz. Jak polityk ci pomoże? Żadnych OZE-sroze! - deklamował na antenie.
Gdy o zdrowe życie walczyć chcesz, czystą energię bierz. Ale pojawi się jeden i drugi, co zdanie zmieni, bo liczy, że coś w sondażach mu się odmieni
- usłyszeli dalej widzowie. Krótki rymowany utwór zrobił furorę w sieci. Tuż po publikacji wiersza Wita na Instagramie posypały się komentarze. "Rado! Kupię tomik tej poezji!", "Nobel", "Super", "No nieee... Panie Radomirze, wszak poranek z tak zacną poezją pięknym będzie", "Zdolny, spokojny i elegancki! Takich nam trzeba", "Poetyckie podsumowanie", "Piękny utwór" - pisali internauci.
W grudniu 2025 roku Radomir Wit był zaskoczony wpadką na antenie TVN24. Wszystko wydarzyło się w jednym z odcinków "W kuluarach", w którym prowadzący mieli podsumować najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. To format na żywo, więc wszystko mogło się zdarzyć. Nic więc dziwnego, że nagle doszło do wpadki.
W momencie, gdy na ekranie miała pojawić się nazwa programu, niespodziewanie wyświetliła się jedna z prowadzących, Arleta Zalewska. Piotr Kraśko i Radomir Wit nie kryli zaskoczenia. - Dlaczego Arleta się za nami wyświetlasz? - przerwał wypowiedź Kraśki Wit. - No i bardzo dobrze, bo Arleta powinna się wyświetlać za nami - odpowiedział Kraśko, po czym wrócił do tematu. Zalewska nadal była na ekranie, co najwyraźniej przeszkadzało również jej. - Moje zmarszczki widać - wypaliła. - Ty kazałaś siebie tam wyświetlać? - śmiał się Wit. Więcej przeczytacie TUTAJ.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!