Nowy sezon "The Voice Kids" coraz bardziej się rozpędza. W bieżącej edycji show w roli jurorów możemy oglądać doświadczoną już Cleo oraz jej nowych kompanów - Blankę i Tribbsa. Trenerzy powoli uzupełniają swoje drużyny, zbliżając się do końca etapu przesłań w ciemno. W wyemitowanym 14 marca odcinku jedną z wyróżniających się uczestniczek była 13-letnia Pola, która sprawiła, że odwróciły się wszystkie trzy fotele trenerów.

"The Voice Kids". Uczestniczka zachwyciła jurorów i internautów

Uczestniczka zaprezentowała przed trenerami piosenkę "Faith" Steviego Wondera i Ariany Grande, którą zadedykowała swojej siostrze bliźniaczce. Dziewczynka, która ma zespół Downa, jest dla Poli największym wsparciem. Rodzina 13-latki miała przy tym powody do dumy po jej występie. - To, jaką ty masz energię... (...) Jak ja się tylko odwróciłam, zobaczyłam, jak ty tu wywijasz, jak zbierasz energię od ludzi. Niesamowite! - oceniła Blanka. - Jesteś dojrzałą wokalistką, która nie tylko śpiewa świetnie (...) ale też jak poruszasz się po scenie... Masz tę świadomość, jak siebie przedstawić na scenie. To mnie kupiło w stu procentach - dodała Cleo. Mimo miłych słów od trenerek Pola zdecydowała dołączyć do drużyny Tribbsa.

W mediach społecznościowych prędko zaroiło się od wpisów internautów, którym również występ 13-latki bardzo się spodobał. "Moja nowa faworytka!", "Ale energia! Przepięknie", "Cudowna, skromna i utalentowana dziewczynka", "Było super. Jaki mocny wokal!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej na scenie "The Voice Kids" również pojawiła się uczestniczka, która podbiła serca trenerów. Była to zaledwie ośmioletnia Amelka, która zaśpiewała utwór "Somebody" Sary James. Jej wykon sprawił, że cała trójka jurorów odwróciła swoje fotele. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, mnie po prostu wbiło w fotel tutaj - skomentowała po występie dziewczynki Cleo. Podobne zdanie miała także Blanka. - Bardzo, bardzo chciałabym mieć cię w swojej ekipie. Brakuje mi takiej perełki jak ty! - dodała wokalistka. Amelka zdecydowała jednak, że postawi na drużynę Tribbsa. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Ośmiolatka zachwyciła jurorów 'The Voice Kids'. 'Brakuje mi takiej perełki'".

