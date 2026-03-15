12 marca Elżbieta Marszalec, księgowa z Warszawy, wygrała milion w "Milionerach". Poprawnie odpowiedziała na wszystkie 12 pytań, a ostatnie z nich, dzięki któremu została milionerką, dotyczyło geometrii. "Ile wymiarów ma geometryczny punkt?" - brzmiało pytanie. Początkowo uczestniczka myślała nad odpowiedzią C: dwa, ale jednak zmieniła zdanie. - Punkt ma współrzędne na płaszczyźnie, a nie wymiary. Oś rzędnych, oś odciętych to są jego współrzędne. Wymiar to jest wysokość, szerokość. (...) No to taki punkt nie ma wymiarów - stwierdziła i zaznaczyła odpowiedź A: zero. Dzięki temu wygrała główną nagrodę. Teraz ujawniła kulisy programu.
Elżbieta Marszalec zgodziła się opowiedzieć o kulisach "Milionerów" w rozmowie z "Faktem". Zdradziła, że program był nagrywany w listopadzie 2025 roku i od tego momentu prawie nikomu nie powiedziała, jak zakończyła się jej przygoda z "Milionerami".
- Rodzina bardzo naciskała, żeby powiedzieć, jaki wynik. A ja twardo trzymałam tajemnicę, bo chciałam, żeby oglądali odcinek z emocjami, z wypiekami na twarzy i czuli się tak, jak ja się czułam, gdy tam grałam. Wiedziały tylko te dwie moje dziewczyny: moja córka i moja siostra - wyjawiła uczestniczka.
Jak się okazuje, Elżbieta Marszalec do tej pory nie dostała przelewu, ale była świadoma, że będzie musiała na niego trochę poczekać. Wynika to bowiem z regulaminu. - Na razie nie zobaczyłam jeszcze ani złotóweczki. Formuła programu jest taka, że wypłata następuje do dwóch miesięcy po emisji programu, więc cierpliwie czekam. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomną - wyznała "Faktowi". Warto dodać, że uczestniczka nie zobaczy na swoim koncie pełnej kwoty. Zostanie ona bowiem pomniejszona o podatek.
