12 marca Elżbieta Marszalec, księgowa z Warszawy, wygrała milion w "Milionerach". Poprawnie odpowiedziała na wszystkie 12 pytań, a ostatnie z nich, dzięki któremu została milionerką, dotyczyło geometrii. "Ile wymiarów ma geometryczny punkt?" - brzmiało pytanie. Początkowo uczestniczka myślała nad odpowiedzią C: dwa, ale jednak zmieniła zdanie. - Punkt ma współrzędne na płaszczyźnie, a nie wymiary. Oś rzędnych, oś odciętych to są jego współrzędne. Wymiar to jest wysokość, szerokość. (...) No to taki punkt nie ma wymiarów - stwierdziła i zaznaczyła odpowiedź A: zero. Dzięki temu wygrała główną nagrodę. Teraz ujawniła kulisy programu.

Tylko dwie osoby wiedziały, że wygrała milion. Uczestniczka "Milionerów" zdradza kulisy

Elżbieta Marszalec zgodziła się opowiedzieć o kulisach "Milionerów" w rozmowie z "Faktem". Zdradziła, że program był nagrywany w listopadzie 2025 roku i od tego momentu prawie nikomu nie powiedziała, jak zakończyła się jej przygoda z "Milionerami".

- Rodzina bardzo naciskała, żeby powiedzieć, jaki wynik. A ja twardo trzymałam tajemnicę, bo chciałam, żeby oglądali odcinek z emocjami, z wypiekami na twarzy i czuli się tak, jak ja się czułam, gdy tam grałam. Wiedziały tylko te dwie moje dziewczyny: moja córka i moja siostra - wyjawiła uczestniczka.

Uczestniczka "Milionerów" jeszcze nie dostała swojego miliona. Wyjawiła dlaczego

Jak się okazuje, Elżbieta Marszalec do tej pory nie dostała przelewu, ale była świadoma, że będzie musiała na niego trochę poczekać. Wynika to bowiem z regulaminu. - Na razie nie zobaczyłam jeszcze ani złotóweczki. Formuła programu jest taka, że wypłata następuje do dwóch miesięcy po emisji programu, więc cierpliwie czekam. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomną - wyznała "Faktowi". Warto dodać, że uczestniczka nie zobaczy na swoim koncie pełnej kwoty. Zostanie ona bowiem pomniejszona o podatek.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!