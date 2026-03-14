Widzowie burzą się po emisji odcinka "Nasz nowy dom". Lawina komentarzy

"Nasz nowy dom" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Polacy chętnie oglądają przemiany domów potrzebujących rodzin, poznając przy tym ich chwytające za serce historie. Od niemal trzech lat show prowadzi Elżbieta Romanowska. Oddani fani programu postanowili zabrać głos w mediach społecznościowych po ostatnim odcinku. Jak się okazuje, nie są zadowoleni z nowej godziny emisji "Nasz nowy dom".

REKLAMA

Zobacz wideo Darek Stolarz o współpracy z Romanowską. "Tworzymy rodzinę"

"Nasz nowy dom". Widzowie nie kryli oburzenia po najnowszym odcinku. "Wyszło wszystko pięknie, ale..."

W ostatnim odcinku "Nasz nowy dom" poznaliśmy historię pana Jakuba oraz czwórki jego dzieci. Rodzina, do której przybyła Romanowska z ekipą, mieszkała w Zgierzu. Jak zwykle, specjaliści pomogli w remoncie ich domu, tworząc przytulne gniazdko. Jak się okazało, sam odcinek nie wywołał w widzach gniewu. Poszło o godzinę emisji programu. Wszystko przez fakt, iż obecnie o godzinie 20:30 emitowana jest "Farma", a "Nasz nowy dom" można oglądać dopiero od 21:30.

"Szkoda, że taka pozna godzina emisji programu...", "Wszystko super, gdyby nie ta godzina emisji nowego sezonu, która jest beznadziejna", "Jak zawsze wyszło wszystko pięknie, ale trzeba czekać na taki wspaniały program przez tą 'Farmę'. To jest porażka", "Stanowczo za późno jest ten program nadawany. Powinni zamienić godzinę z 'Farmą'", "'Farmę' dać na 21.30. A 'Nasz nowy dom' na 20" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Widzowie spekulują na temat "Nasz nowy dom". Kierownik budowy rozwiał wątpliwości

Tematem, który często przewija się w komentarzach widzów, jest również kwestia trwania remontów w domach potrzebujących rodzin. Wiele osób nie wierzy, iż faktycznie trwają one zaledwie kilka dni. W nowym wywiadzie postanowił odnieść się do tego Przemysław Oślak - kierownik budowy "Nasz nowy dom". - Samo założenie tego programu jest takie, że program trwa pięć dni. To jest zupełnie coś innego, niż robimy na co dzień, prowadząc firmę budowlaną. (...) Wyzwania, które tutaj dostajemy i wykonujemy w programie, są naprawdę wyjątkowe - ujawnił w rozmowie z "Telemagazynem".

