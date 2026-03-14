"The Voice Kids" to program, w którym dzieci mają szansę na pokazanie muzycznego talentu. W najnowszej edycji show trenerami są Cleo, Blanka i Tribbs. W odcinku, który wyemitowany zostanie 14 marca o godzinie 20:30, muzycy będą rozprawiać na temat odrzucenia. Przyznali, że sami wielokrotnie musieli walczyć o swoje. Podkreślili, jak ważnym jest, by nie rezygnować z pasji.

Zobacz wideo Doda marzy o byciu trenerką "The Voice of Poland". Mówi o robieniu na złość

Nie wszystkie dzieci, które pojawiają się na castingu do programu., będą miały szansę na przejście do kolejnego etapu. To właśnie wywołało dyskusję wśród jurorów. Chodziło o kwestię odrzucenia. - Dużo tych "nie" słyszeliście? - padło z ust Tribbsa po jednym z występów. - Bardzo dużo - nie ukrywała w odpowiedzi Cleo. - Zdecydowanie dużo więcej niż "tak" - odparła Blanka.

Następnie stwierdzili, że choć nie wszyscy usłyszą "chcę cię w mojej drużynie", nie powinno to powodować, by odpuszczali i rezygnowali z pasji. - Miarą sukcesu i wytrwałości jest to, ile wytrzymasz tych "nie", Ile jesteś w stanie znieść. Jeśli to marzenie jest dla Ciebie tak ważne, że nie jesteś w stanie spać po nocach i choćby nie wiem co, musisz po prostu, musisz... bo się udusisz - oceniła Blanka.

- Ile razy możesz usłyszeć "nie", a jeszcze się nie poddasz? Boże, po prostu do skutku, nie? Nieraz osoby trzeźwomyślące powiedziałyby, że jesteśmy mega zdesperowani wszyscy po prostu - uznał Tribbs, co spotkało się z reakcją Blanki. - Myślę, że to jest kwestia marzeń. Desperacja to jest coś innego. To jest bardziej determinacja. Nie ma "za dużo nie". Słuchajcie, jak to się pięknie mówi: pressure makes diamonds (z ang. pod presją powstają diamenty) - skwitowała piosenkarka.

"The Voice Kids". Ośmiolatka zachwyciła jurorów. Wszyscy chcieli ją w swojej drużynie

7 marca na scenie wystąpiła Amelka, która zaśpiewała piosenkę "Somebody" Sary James. Ośmiolatka zachwyciła jurorów. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, mnie po prostu wbiło w fotel tutaj - przyznała Cleo. - Bardzo, bardzo chciałabym mieć cię w swojej ekipie. Brakuje mi takiej perełki jak ty! - mówiła Blanka. Ostatecznie Amelka dołączyła do drużyny Tribbsa.