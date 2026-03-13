Marcin Prokop i Dorota Wellman od wielu lat wspólnie prowadzą program "Dzień dobry TVN". Ponownie pojawili się razem na antenie w piątek, 13 marca, witając widzów stacji. Czym byłaby poranna śniadaniówka bez porcji humoru? W trakcie odcinka doszło do przezabawnej sytuacji. Dorota Wellman nie mogła się po tym pozbierać.
Na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" pojawiło się zabawne nagranie. Marcin Prokop podczas przerwy postanowił... zdjąć buty i "przewietrzyć stopy". Dorota Wellman z uśmiechem żartowała, że powinien zdezynfekować studio! Dziennikarz od razu zabrał głos. - Dorota poprosiła mnie, żebym nie krępował się, żebym przy niej był swobodny. Więc postanowiłem pójść za ciosem - powiedział żartobliwie.
- Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. To są stopy wolno wybiegowe. Wychowałem się na prerii i źle się czuję w obuwiu - dodał po chwili prezenter. Reakcja Wellman zdecydowanie była bezcenna. Fanom w komentarzach również udzielił się ich dobry humor. "Jesteście cudowni i potraficie nawet rolką zrobić dzień', "Jak Wojciech Cejrowski", "Skarpetki i sandały na kolejne spotkanie" - czytamy.
W 2025 roku w rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając, Marcin Prokop wyznał, co jest sekretem tak udanego duetu, jaki tworzy z Wellman. - Sekret jest bardzo prosty i nieskomplikowany. Trzeba się po prostu lubić i szanować. Z Dorotą jesteśmy przyjaciółmi już od lat. Jest osobą, na którą mogę liczyć w każdej sytuacji, która mnie nigdy nie zawiodła i mam nadzieję, że ona może powiedzieć to samo o mnie - podkreślił.
Ujawnił jednak, czego mu brakuje. Okazało się, że tęskni za godzinami spędzonymi na rozmowach z Wellman. - Jest człowiekiem, z którym spędzam czas na różne sposoby. Brakuje mi czasami naszych wspólnych wyjazdów, jak za dawnych czasów, kiedy jeździliśmy gdzieś na zdjęcia samochodem i przez długie godziny mogliśmy sobie gadać prywatnie. Teraz już mniej takich programów robimy - podkreślił.