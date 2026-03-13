Marcin Prokop i Dorota Wellman od wielu lat wspólnie prowadzą program "Dzień dobry TVN". Ponownie pojawili się razem na antenie w piątek, 13 marca, witając widzów stacji. Czym byłaby poranna śniadaniówka bez porcji humoru? W trakcie odcinka doszło do przezabawnej sytuacji. Dorota Wellman nie mogła się po tym pozbierać.

Marcin Prokop naprawdę to zrobił w "Dzień dobry TVN". Reakcja Doroty bezcenna

Na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" pojawiło się zabawne nagranie. Marcin Prokop podczas przerwy postanowił... zdjąć buty i "przewietrzyć stopy". Dorota Wellman z uśmiechem żartowała, że powinien zdezynfekować studio! Dziennikarz od razu zabrał głos. - Dorota poprosiła mnie, żebym nie krępował się, żebym przy niej był swobodny. Więc postanowiłem pójść za ciosem - powiedział żartobliwie.

- Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. To są stopy wolno wybiegowe. Wychowałem się na prerii i źle się czuję w obuwiu - dodał po chwili prezenter. Reakcja Wellman zdecydowanie była bezcenna. Fanom w komentarzach również udzielił się ich dobry humor. "Jesteście cudowni i potraficie nawet rolką zrobić dzień', "Jak Wojciech Cejrowski", "Skarpetki i sandały na kolejne spotkanie" - czytamy.

"Dzień dobry TVN". Tak Prokop podsumował przyjaźń z Wellman. Czego mu brakuje?

W 2025 roku w rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając, Marcin Prokop wyznał, co jest sekretem tak udanego duetu, jaki tworzy z Wellman. - Sekret jest bardzo prosty i nieskomplikowany. Trzeba się po prostu lubić i szanować. Z Dorotą jesteśmy przyjaciółmi już od lat. Jest osobą, na którą mogę liczyć w każdej sytuacji, która mnie nigdy nie zawiodła i mam nadzieję, że ona może powiedzieć to samo o mnie - podkreślił.

Ujawnił jednak, czego mu brakuje. Okazało się, że tęskni za godzinami spędzonymi na rozmowach z Wellman. - Jest człowiekiem, z którym spędzam czas na różne sposoby. Brakuje mi czasami naszych wspólnych wyjazdów, jak za dawnych czasów, kiedy jeździliśmy gdzieś na zdjęcia samochodem i przez długie godziny mogliśmy sobie gadać prywatnie. Teraz już mniej takich programów robimy - podkreślił.