W piątkowym wydaniu programu "Dzień dobry TVN" prowadzący Marcin Prokop i Dorota Wellman poruszyli temat tragicznej śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta została odnaleziona martwa 6 marca w pobliżu swojego samochodu w miejscowości Biskupice Oławskie. Wcześniej jej mąż zgłosił zaginięcie aktorki we Wrocławiu. Dotychczas pierwsza sekcja zwłok nie pozwoliła ustalić przyczyny śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Amok czy manifestacja siły? Dlaczego Kajetan Poznański zaatakował biegłą i policjanta?

Prowadzący "Dzień dobry TVN" wspomnieli o śmierci Magdaleny Majtyki. "Zrobiono niepotrzebną sensację"

Prowadzący "Dzień dobry TVN" podkreślili, że sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów, jednak ich zdaniem niektóre relacje przybrały zbyt sensacyjny charakter. Zapowiadając materiał "Uwagi", Marcin Prokop dostrzegł powagę sytuacji i trudny moment dla bliskich zmarłej. - Magdalena Majtyka to aktorka, która niedawno została znaleziona w pobliżu swojego samochodu, pozbawiona życia. Sprawa bardzo tajemnicza, z której niestety zrobiono niepotrzebną sensację, podczas gdy rodzina potrzebuje chwili spokoju, ukojenia i wsparcia, żeby przeżyć tę żałobę - zaczął prezenter w programie na żywo.

W programie zdecydowano się przede wszystkim przypomnieć, kim była zmarła artystka oraz oddać jej hołd, zamiast skupiać się na okolicznościach tragedii. - Zajmiemy się tym tematem, ale przede wszystkim rozmawiając, kim była ta osoba, jaką była postacią, jaką była aktorką. Chcemy wspomnieć jej pracę, jej dzieło, a nie dyskutować o sensacji jej odejścia - dodał Prokop.

Mąż Magdaleny Majtyki przekazał informacje o pogrzebie aktorki

Jak poinformował Piotr Bartos - mąż Magdaleny Majtyki - pogrzeb aktorki odbędzie się we wtorek 17 marca o godz. 12 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. "Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek [17 marca - przyp. red]. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę. Zawsze będę kochał" - przekazał na Facebooku. Pod jego wpisem pojawiło się wiele wspierających komentarzy od internautów. "Moje kondolencje, Piotrek", "Trzymajcie się!", "Bardzo wam współczuję", "Piotrku, strasznie mi przykro. Myślami jestem z tobą i Kalinką" - mogliśmy przeczytać.