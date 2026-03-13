Po tej historii w "Awanturze o kasę" wszyscy zamarli. "Samolot zapłonął"

Teleturniej "Awantura o kasę" podbił serca widzów ponad 20 lat temu. W 2024 roku powrócił na antenę Polsatu i ponownie cieszy się dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że emocje w programie budzą nie tylko rozgrywki, ale także osobiste historie uczestników. W odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę 14 marca, widzowie będą świadkami nietypowego wyznania pani Pauliny.

"Awantura o kasę". Uczestniczka opowiedziała o mrożącej krew w żyłach randce. "Samolot zapłonął"

W trakcie programu prowadzący, Krzysztof Ibisz, który związany jest z teleturniejem od samego początku, niespodziewanie zwrócił się do pani Pauliny - uczestniczki zasilającej drużynę niebieskich. - Jak to było z tą przygodą z lataniem. Pani ma licencję pilota? - zapytał. - Tak, na małe, prywatne. Do 500 tys./700 tys. kilogramów - odparła, wywołując aplauz na widowni.

Następnie Ibisz poprosił ją o zdradzenie szczegółów nietypowej randki w przestworzach, która rozpoczęła się fiaskiem. - W moje urodziny zabrałam faceta trochę starszego ode mnie na randkę do samolotu. Niestety nie sprawdziłam, że była robiona próba silnika, bo inaczej się odpala samolot na zimnym, a inaczej na ciepłym silniku - tłumaczyła.

To, co stało się potem, mrozi krew w żyłach. - Nie wiem, czy powinnam się tym chwalić, ale w efekcie samolot zapłonął - kontynuowała, a zarówno uczestnicy, jak i widownia zareagowali przerażeniem. - Jezu, naprawdę? - niedowierzał prowadzący. Na tym jednak nie skończyła się jej barwna opowieść. - Nie spotkaliśmy się już nigdy więcej - skwitowała pani Paulina, na co Ibisz wybuchnął śmiechem.

"Awantura o kasę" - o co chodzi w teleturnieju?

"Awantura o kasę" po raz pierwszy pojawiła się na antenie w 2002 roku i od samego początku prowadzona jest przez Krzysztofa Ibisza. W programie drużyny rywalizują, odpowiadając na pytania z wiedzy ogólnej, a prawo do odpowiedzi zdobywają w emocjonujących licytacjach z innymi zespołami. Teleturniej szybko zyskał status kultowego dzięki napiętej atmosferze i zaskakującym zwrotom akcji.

W nowych sezonach wprowadzono kilka nowości - m.in. kategorię "Weź, co chcesz", która pozwala drużynom wylosować dowolne pytanie. Pula nagród osiągnęła rekordowe dwa i pół miliona złotych, a zwycięskie drużyny mogą dodatkowo wykorzystać vouchery na wymarzone wycieczki.